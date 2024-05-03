Переход Миронова в «Спартак», чистка состава СКА, назначение Кравца в «Куньлунь»: в КХЛ открылся рынок свободных агентов

1 мая в КХЛ открылся рынок свободных агентов. Рекордсмен московского «Динамо» по количеству сыгранных матчей Андрей Миронов перешёл в «Спартак», а «Ак Барс» усилился лучшим бомбардиром «Амура» Егором Коршковым. СКА избавился от шести хоккеистов, включая Брендана Лайпсика и Артёма Сергеева, а «Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА Линдоном Веем. В свою очередь, Михаил Кравец возглавил «Куньлунь», а Сергей Зубов вернулся на пост главного тренера «Сочи».

Пертурбации в СКА

Традиционно одним из самых активных клубов в межсезонье остаётся СКА. На протяжении последних лет петербуржцы безуспешно пытаются завоевать Кубок Гагарина, а после каждой неудачной попытки проводят масштабное обновление состава. И нынешний год не исключение. Фиаско во втором раунде плей-офф с «Автомобилистом» наверняка приведёт к приглашению целого ряда новых лиц, но для начала нужно избавиться от тех, кто ожидания не оправдал. И уже в первый день таких оказалось сразу шестеро.

В большинстве случаев логика руководства СКА понятна. Голкипер Юхан Матссон так и не стал основным и провёл лишь 12 матчей в регулярном чемпионате. Ещё меньше отыграл некогда один из лидеров «Витязя» Артём Швец-Роговой, пока не сумевший прийти в себя после тяжёлой травмы, а возрастной Михаил Пашнин, наоборот, вновь много пропустил из-за различных повреждений. Судя по всему, прижиться в стане армейцев не смогли звёздные Александр Кадейкин и Брендан Лайпсик. Канадец много лечился и суммарно набрал лишь 4 (2 + 2) очка в 21 встрече, хотя год назад «настрелял» аж 55 (13 + 42) в сумме за «Металлург».

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Наиболее спорным кажется решение расстаться с Артёмом Сергеевым, который не только провёл 60 матчей в регулярке, но и занял пятое место по показателю полезности («+19»), уступив лишь Александру Никишину, Михаилу Воробьёву, Василию Глотову и Артёму Земчёнку. Однако от самого высокооплачиваемого защитника коллектива могли ждать большего, особенно в плей-офф, где тот довольствовался лишь тремя (1 + 2) очками в десяти матчах при не самом выдающемся «плюс-минусе» («+1»).

Очевидно, в скором времени СКА займётся поиском замены вышеназванным исполнителям, но пока сосредоточен на продлении соглашений с действующими игроками. Так, ещё на один год в Санкт-Петербурге задержится Захар Бардаков, Андрей Педан и Павел Дедунов — на два, а договоры с Артёмом Земчёнком и Валентином Зыковым и вовсе рассчитаны до 2027-го.

Потери «Авангарда» и усиление «Ак Барса»

В свою очередь, серьёзно переформатировать команду предстоит и омичам, которые уже сейчас расстались с шестью исполнителями, включая олимпийского чемпиона Ивана Телегина. Но наиболее серьёзными представляются потери Райана Спунера и Богдана Киселевича. Первый «наколотил» 61 (23 + 38) очко в регулярке и стал третьим бомбардиром, а второй провёл 60 встреч и завершил сезон «в плюсе», что удалось далеко не многим коллегам по амплуа. Быть может, оба ещё вернутся, но канадцу придётся предложить гораздо более привлекательные условия. За прошлый год тот заработал 70 млн рублей, но явно рассчитывает на прибавку.

«Можно ли сказать, что Спунера уже точно не будет в «Авангарде»? Нельзя. Теперь вернули лимит в пять иностранцев, а креативного легионера, который провёл свой лучший сезон в КХЛ, заменить сложно. Есть финансовый вопрос. Мы не будем спешить. Ждём и изучаем рынок. Он настроен играть в КХЛ. Определимся, когда получим адекватное предложение», — приводит «Чемпионат» слова агента Алёши Пилко.

Не исключено, что в «Авангарде» останется и Дамир Жафяров, хотя прошлое первенство он вряд ли может занести себе в актив. Начинал он его в «Ак Барсе» и отметился лишь голом и передачей в 16 матчах, а после переезда в Омск пусть и выглядел гораздо симпатичнее (16 очков в 25 встречах), одним из лидеров не был. И это неудивительно при живых Владимире Ткачёве и Риде Буше.

И хотя Жафяров вышел на рынок свободных агентов, всё же не закрывает дверь перед возвращением в Омск. Но и возможность перехода в другой коллектив не исключает.

«Пока с «Авангардом» не было никакого плотного общения. Я веду переговоры со всеми командами. Будем рассматривать предложения… Да, (в «Торпедо». — RT) интересуются. Он уже играл в «Торпедо». Мы будем рассматривать все хорошие варианты, а Дамир будет выбирать», — заявил Шуми Бабаев.

Вопрос в том, хватит ли у «Авангарда» места в платёжке, ведь уже 1 мая тот анонсировал подписание контракта с Линденом Веем. В 2019-м тот помог ЦСКА завоевать Кубок Гагарина, после чего защищал цвета СКА и «Барыса», а прошлый год провёл в немецком «Адлере», где набирал в среднем по очку за игру. И если в Омске он будет действовать в одной тройке с Ткачёвым и Буше, то вполне может и улучшить свои показатели.

В свою очередь, пока «Трактор», «Автомобилист» и «Локомотив» продлевают соглашения со своими звёздными легионерами, «Ак Барс» ищет усиление в атакующую линию среди россиян. И первым приобретением казанцев стал Егор Коршков. После провального сезона в «Локомотиве» тот перебрался в «Амур» и с ходу стал лучшим бомбардиром хабаровчан в чемпионате, обновив личный рекорд результативности (15 + 29).

«Егор — один из самых сильных игроков на открывшемся в это межсезонье рынке. Это габаритный форвард, здорово играет под воротами, хорошо понимает хоккей. Прошлый сезон показал, что Егор готов к конкурентной борьбе на высоком уровне, и претендентов на него тоже было достаточно», — признался генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

Переход Миронова в «Спартак»

Тем не менее наиболее бурное обсуждение вызвала история вокруг ухода Андрея Миронова из «Динамо». 29-летний защитник почти всю карьеру провёл в составе бело-голубых, а по ходу прошлого сезона установил рекорд клуба по количеству сыгранных матчей, обогнав легендарного Сергея Вышедкевича. Но не смог договориться с родной командой по условиям личного контракта. Уже этого было достаточно, чтобы вызвать резонанс в хоккейном сообществе. А колоссальных масштабов он достиг после того, как спортсмен предпочёл отправиться в стан извечного соперника — «Спартака».

Как стало известно, Миронов подписал с красно-белыми двухлетний контракт, а в коллективе тепло поприветствовали его, назвав не только опытным защитником, но также «мастером силовых приёмов и эффектных мельниц». В то время как сам защитник заявил о готовности сделать всё возможное ради его успехов.

«Хочу поблагодарить руководство «Спартака» за оказанное доверие. Для меня честь выступать под началом Алексея Юрьевича Жамнова. Следил за «Спартаком» в прошлом сезоне, много говорил со своим другом Димой Вишневским, рад стать частью красно-белой команды. Начинается новая глава в моей карьере, и я буду прикладывать все силы для достижения побед вместе со «Спартаком», — сказал спортсмен.

На первый взгляд могло показаться, что Миронова просто не устроили условия контракта с «Динамо», о чём сказал и спортивный директор Андрей Сопин. Но, как признался сам хоккеист, ситуация была гораздо сложнее. А главной причиной ухода стало неподобающее отношение функционеров.

«Со стороны руководства «Динамо» желания найти устраивающее обе стороны решение я так и не увидел… На протяжении всего сезона я ждал каких-то предложений со стороны менеджмента. Даже сам пытался инициировать переговоры. Обещания были, но до конкретного разговора дело за несколько месяцев так и не дошло… У меня очень непростая семейная ситуация, связанная с тем, что надо заранее смотреть в будущее. Хотелось определённости, а не постоянного откладывания дел на потом», — цитирует Миронова «Спорт-Экспресс».

Помимо прочего, Миронов объяснил, почему откликнулся именно на приглашение «Спартака», хотя в его услугах могли быть заинтересованы и другие гранды отечественного хоккея.

«Мой выбор пал на «Спартак», поскольку там во мне были очень заинтересованы. Руководство клуба, в частности президент Олег Леонидович Усачев, всё решило оперативно… Мне не пришлось сильно нервничать. Огромную роль в моём переходе сыграл и Алексей Юрьевич Жамнов… А о предложении, которое я могу получить в «Спартаке», в «Динамо» давно и прекрасно знали. Повторяйте условия и оставляйте — я такого ультиматума не ставил. У динамовского менеджмента было время, чтобы подумать и понять, что делать со мной дальше. Однако на столе осталось только первоначальное предложение. Я ведь у «Спартака» не выбивал какие-то немыслимые условия. Там просто повторили мой последний контракт с «Динамо», — заключил Миронов.

Ссылка Кравца и возвращение Зубова в «Сочи»

Помимо хоккеистов, в межсезонье прописку успели сменить и многие тренеры. Пожалуй, самым громким стало назначение в «Куньлунь» Михаила Кравца, по ходу плей-офф уволенного из «Авангарда» после сокрушительного поражения от «Локомотива» со счётом 0:7. Месяц назад тот дал пару скандальных интервью, в которых обрушился с критикой как на боссов бывшего клуба, так и на некоторых спортсменов, а своего сменщика Сергея Звягина и вовсе иронично назвал «бриллиантом». А также озвучил якобы сложившееся в хоккейной среде мнение, что не является специалистом «для больших дел».

Судя по всему, всё это было недалеко от истины, ведь в итоге интерес к Кравцу проявил лишь один из аутсайдеров прошедшего сезона. Соглашение было подписано по схеме «1 + 1», а сам наставник признался, что мог возглавить «Ред Стар» ещё год назад.

«В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в «Куньлуне», был со всеми знаком, целый год провёл в Харбине. Для меня это всё знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы команда показывала достойный результат», — приводит слова Кравца пресс-служба китайского коллектива.

В свою очередь, с кандидатурами главных тренеров определились и трое других клубов КХЛ. «Витязь» заключил соглашение с Павлом Десятковым, в прошлом году приложившим руку к триумфальному возвращению «Лады» в лигу. «Сибирь» остановила выбор на Вадиме Епанчинцеве, ранее успевшем поработать со «Спартаком», «Амуром» и «Югрой», а в «Сочи» вернулся легендарный Сергей Зубов. Ранее бывший защитник «Далласа» уже возглавлял команду и дважды выводил её в плей-офф, после чего входил в штаб сборной России и СКА.