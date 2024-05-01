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«Спартак» объявил о переходе бывшего капитана «Динамо» Миронова

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Защитник и капитан московского «Динамо» Андрей Миронов стал хоккеистом «Спартака».
«Спартак» объявил о переходе бывшего капитана «Динамо» Миронова
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком будет рассчитано до 31 мая 2026 года.

По условиям соглашения хоккеист заработает более 40 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В регулярном сезоне-2023/24 чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник провёл за бело-голубых 66 матчей, в которых набрал 21 (5 + 16) очко.

Ранее рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры.

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