«Спартак» объявил о переходе бывшего капитана «Динамо» Миронова

Защитник и капитан московского «Динамо» Андрей Миронов стал хоккеистом «Спартака».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком будет рассчитано до 31 мая 2026 года.

По условиям соглашения хоккеист заработает более 40 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В регулярном сезоне-2023/24 чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник провёл за бело-голубых 66 матчей, в которых набрал 21 (5 + 16) очко.

Ранее рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры.