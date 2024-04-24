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Магнитогорская сказка: «Металлург» четвёртый раз подряд обыграл «Локомотив» и завоевал Кубок Гагарина

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Сергей Стариков
«Металлург» взял верх над «Локомотивом» в четвёртом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. В середине первого периода Ярослав Лихачёв вывел хозяев вперёд, однако в концовке второго Денис Зернов восстановил паритет. Развязка же в противостоянии наступила за восемь минут до конца: Даниил Вовченко в большинстве забросил «золотую» шайбу и принёс своей команде третий титул в истории. При этом одним из главных творцов успеха гостей стал голкипер Илья Набоков, который совершил 27 сейвов и был признан самым ценным игроком турнира.
Магнитогорская сказка: «Металлург» четвёртый раз подряд обыграл «Локомотив» и завоевал Кубок Гагарина
  • Хоккеисты «Металлурга» после победы в Кубке Гагарина
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

К неожиданности многих, финальная серия Кубка Гагарина 2024 года могла продлиться всего четыре матча. И завершиться не в пользу считавшегося явным фаворитом «Локомотива», а «Металлурга», сенсационно взявшего верх в трёх встречах подряд с минимальной разницей в счёте. И складывалось впечатление, будто не верили в происходящее не только болельщики и эксперты, но и сами хоккеисты «Магнитки». Сказкой это называл даже второй лучший бомбардир команды в плей-офф Дмитрий Силантьев, ставший одним из главных открытий нынешнего сезона. Ведь до этого соревновательного года не провёл ни одной игры на уровне КХЛ.

«Локомотив» же явно находился в удручённом состоянии. И понять это можно. За всю истории КХЛ лишь СКА удавалось отыгрываться в серии со счётом 0-3, но в этот раз предпосылок к этому было не видно. Так, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев хоть и отдавал предпочтение железнодорожникам в четвёртом матче, но лишь потому той причине, что сами магнитогорцы не будут сильно цепляться за неё. Ведь завоевать трофей при родных болельщиках гораздо приятнее.

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Что касается интриг, то одна из главных заключалась в том, произведёт ли какие-либо изменения в составе Игорь Никитин, ведь ждать этого от Андрея Разина было опрометчиво. В итоге, наставник «Металлурга» не стал менять победный состав, по-прежнему не включавший в себя травмированного капитана Егора Яковлева, в то время как его визави одну кадровую перестановку всё же совершил. Вместо остановившегося на отметке в 99 очков в КХЛ Ивана Чеховича вышел Никита Кирьянов, сходу попавший во второе звено к Сергею Андронову и Егору Аверину. Того подняли из четвёртой тройки, где его место занял Даниил Бут.

Как говорил заслуженный тренер России Юрий Новиков, Никитину необходимо «брать условную палку» и гнать нападающих вперёд. И судя по старту встречи, наставник ярославцев послушался этого совета. С первых же минут хозяева бросились атаковать и практически не покидали зону соперника. А уже в середине периода добились своего, второй раз в серии вырвавшись вперёд. Даниил Тесанов прорвался по левому краю и исполнил поперечную передачу на пятак, а в роли завершителя выступил Ярослав Лихачёв. И тем самым открыл счёт своим очкам в плей-офф.

После этого «Локомотив» немного откатился назад, а «Металлург» наконец включился и стал действовать гораздо активнее. Но основные события продолжали происходить именно у ворот гостей. По-прежнему здорово смотрелось звено Павла Красковского, организовавшего первый гол, но ближе к концу периода оно ненадолго распалось. В столкновении с Люком Джонсоном Тесанов травмировал плечо и был вынужден покинуть площадку. При этом недовольными остались обе стороны. Ярославцы не получили возможность попытать счастья в большинстве, ведь нарушения правил зафиксировано не было, а магнитогорцев лишили возможности провести разящую контратаку.

И сразу после этого вспыхнули страсти. Выпад «Металлурга» чуть было не привёл к взятию ворот, а завершился и вовсе массовой потасовкой, которая вполне могла привести к серьёзным последствиям. Однако арбитры ограничились лишь двумя удалениями за грубость, причём отдыхать отправились Макар Хабаров и Александр Елесин, практически не участвовавший в конфронтации. И хотя в формате четыре на четыре шайб заброшено не было, увереннее двухминутку провела «Магнитка», практически сравнявшаяся с «Локомотивом» по числу попаданий в створ (8:7).

Ещё в середине первого отрезка подопечные Никитина отказались от сверхатакующего стиля и немного откатились назад, сосредоточившись на контрвыпадах. И хотя эта тактика казалась крайне рискованной, после перерыва они не стали изменять себе. И чуть было не были наказаны за излишнюю осторожность уже на первой минуте. Исаев чудом не позволил Роману Канцерову замкнуть прострел с правого края на пятак и тем самым немного пробудил своих партнёров. Те перестали играть с огнём и стали пытаться чаще наведываться в зону противника. А в середине периода чуть было не забили вновь. Денис Алексеев «стрелял» с метра, но угодил в Алексея Маклюкова.

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Инициатива продолжала переходить от одной команды к другой, однако концовка 20-минутки осталась за «Металлургом». Те буквально прижали «Локомотив» к воротам и не давали продохнуть на протяжении нескольких минут. И если Максиму Карпову отличиться не удалось, то Денис Зернов всё же сумел пропихнуть шайбу в сетку и вместе с Силантьевым набрал очки в третьем матче подряд. После серии рикошетов та отскочила аккурат за спину распластавшемуся на льду голкиперу, а форвард оказался самым расторопным. Правда, перед этим немного отодвинул его щиток. Никитин взял «челлендж», но судьи не заметили помехи вратарю и указали на центр. Таким образом, железнодорожники не только пропустили, но и предоставили сопернику шанс задействовать спецбригаду большинства.

К счастью для «Локомотива», реализовать численное преимущество «Металлург» снова не сумел. Но задал настроение первой половине третьего периода. Как ни старались хозяева, вернуть себе контроль они не могли и находились под постоянным давлением со стороны оппоненты. Гости же явно почувствовали уверенность и превосходили визави буквально во всём, но главное — в интенсивности. А ведь этим железнодорожники и славились. Совсем же тревожно за ярославцев стало после того, как необязательное удаление схлопотал Аверин, подставивший подножку Никите Михайлису.

В нынешнем плей-офф реализации лишнего не было сильной стороной «Металлурга». В последний раз он забивал в большинстве аж в первом матче финала Кубка Гагарина, после чего упустил несколько шансов. Но в ключевой момент сработал выше всяких похвал. Александр Петунин вывел Даниила Вовченко на ударную позицию, а тот насквозь прошил Исаева. И тем самым приблизил «Магнитку» к трофею.

У «Локомотива» оставалось около девяти минут, чтобы сотворить камбэк и хотя бы перевести встречу в овертайм. Но впереди практически ничего не получалось. А если всё же удавалось попасть в створ, уверенно действовал Набоков. Более чем за две минуты до сирены Никитин пошёл ва-банк, но чуть было не поплатился за это. Канцеров выиграл забег у соперника, но не смог проткнуть шайбу в пустые ворота и сам оказался в сетке.

«Локомотив» отчаянно сражался и чуть было не восстановил паритет, но пробить Набокова во второй раз так и не сумел. Тот совершил 27 сейвов и стал одним из главных творцов победы своей команды в четвёртом матче, ставшим решающим в финале (2:1). И заслужил награду самому ценному игроку плей-офф. «Металлург» всухую победил в серии и в третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с самыми титулованными командами лиги — «Ак Барсом» и ЦСКА.

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