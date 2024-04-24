Магнитогорская сказка: «Металлург» четвёртый раз подряд обыграл «Локомотив» и завоевал Кубок Гагарина

«Металлург» взял верх над «Локомотивом» в четвёртом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. В середине первого периода Ярослав Лихачёв вывел хозяев вперёд, однако в концовке второго Денис Зернов восстановил паритет. Развязка же в противостоянии наступила за восемь минут до конца: Даниил Вовченко в большинстве забросил «золотую» шайбу и принёс своей команде третий титул в истории. При этом одним из главных творцов успеха гостей стал голкипер Илья Набоков, который совершил 27 сейвов и был признан самым ценным игроком турнира.

К неожиданности многих, финальная серия Кубка Гагарина 2024 года могла продлиться всего четыре матча. И завершиться не в пользу считавшегося явным фаворитом «Локомотива», а «Металлурга», сенсационно взявшего верх в трёх встречах подряд с минимальной разницей в счёте. И складывалось впечатление, будто не верили в происходящее не только болельщики и эксперты, но и сами хоккеисты «Магнитки». Сказкой это называл даже второй лучший бомбардир команды в плей-офф Дмитрий Силантьев, ставший одним из главных открытий нынешнего сезона. Ведь до этого соревновательного года не провёл ни одной игры на уровне КХЛ.

«Локомотив» же явно находился в удручённом состоянии. И понять это можно. За всю истории КХЛ лишь СКА удавалось отыгрываться в серии со счётом 0-3, но в этот раз предпосылок к этому было не видно. Так, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев хоть и отдавал предпочтение железнодорожникам в четвёртом матче, но лишь потому той причине, что сами магнитогорцы не будут сильно цепляться за неё. Ведь завоевать трофей при родных болельщиках гораздо приятнее.

Что касается интриг, то одна из главных заключалась в том, произведёт ли какие-либо изменения в составе Игорь Никитин, ведь ждать этого от Андрея Разина было опрометчиво. В итоге, наставник «Металлурга» не стал менять победный состав, по-прежнему не включавший в себя травмированного капитана Егора Яковлева, в то время как его визави одну кадровую перестановку всё же совершил. Вместо остановившегося на отметке в 99 очков в КХЛ Ивана Чеховича вышел Никита Кирьянов, сходу попавший во второе звено к Сергею Андронову и Егору Аверину. Того подняли из четвёртой тройки, где его место занял Даниил Бут.

Как говорил заслуженный тренер России Юрий Новиков, Никитину необходимо «брать условную палку» и гнать нападающих вперёд. И судя по старту встречи, наставник ярославцев послушался этого совета. С первых же минут хозяева бросились атаковать и практически не покидали зону соперника. А уже в середине периода добились своего, второй раз в серии вырвавшись вперёд. Даниил Тесанов прорвался по левому краю и исполнил поперечную передачу на пятак, а в роли завершителя выступил Ярослав Лихачёв. И тем самым открыл счёт своим очкам в плей-офф.

После этого «Локомотив» немного откатился назад, а «Металлург» наконец включился и стал действовать гораздо активнее. Но основные события продолжали происходить именно у ворот гостей. По-прежнему здорово смотрелось звено Павла Красковского, организовавшего первый гол, но ближе к концу периода оно ненадолго распалось. В столкновении с Люком Джонсоном Тесанов травмировал плечо и был вынужден покинуть площадку. При этом недовольными остались обе стороны. Ярославцы не получили возможность попытать счастья в большинстве, ведь нарушения правил зафиксировано не было, а магнитогорцев лишили возможности провести разящую контратаку.

И сразу после этого вспыхнули страсти. Выпад «Металлурга» чуть было не привёл к взятию ворот, а завершился и вовсе массовой потасовкой, которая вполне могла привести к серьёзным последствиям. Однако арбитры ограничились лишь двумя удалениями за грубость, причём отдыхать отправились Макар Хабаров и Александр Елесин, практически не участвовавший в конфронтации. И хотя в формате четыре на четыре шайб заброшено не было, увереннее двухминутку провела «Магнитка», практически сравнявшаяся с «Локомотивом» по числу попаданий в створ (8:7).

Ещё в середине первого отрезка подопечные Никитина отказались от сверхатакующего стиля и немного откатились назад, сосредоточившись на контрвыпадах. И хотя эта тактика казалась крайне рискованной, после перерыва они не стали изменять себе. И чуть было не были наказаны за излишнюю осторожность уже на первой минуте. Исаев чудом не позволил Роману Канцерову замкнуть прострел с правого края на пятак и тем самым немного пробудил своих партнёров. Те перестали играть с огнём и стали пытаться чаще наведываться в зону противника. А в середине периода чуть было не забили вновь. Денис Алексеев «стрелял» с метра, но угодил в Алексея Маклюкова.

Инициатива продолжала переходить от одной команды к другой, однако концовка 20-минутки осталась за «Металлургом». Те буквально прижали «Локомотив» к воротам и не давали продохнуть на протяжении нескольких минут. И если Максиму Карпову отличиться не удалось, то Денис Зернов всё же сумел пропихнуть шайбу в сетку и вместе с Силантьевым набрал очки в третьем матче подряд. После серии рикошетов та отскочила аккурат за спину распластавшемуся на льду голкиперу, а форвард оказался самым расторопным. Правда, перед этим немного отодвинул его щиток. Никитин взял «челлендж», но судьи не заметили помехи вратарю и указали на центр. Таким образом, железнодорожники не только пропустили, но и предоставили сопернику шанс задействовать спецбригаду большинства.

К счастью для «Локомотива», реализовать численное преимущество «Металлург» снова не сумел. Но задал настроение первой половине третьего периода. Как ни старались хозяева, вернуть себе контроль они не могли и находились под постоянным давлением со стороны оппоненты. Гости же явно почувствовали уверенность и превосходили визави буквально во всём, но главное — в интенсивности. А ведь этим железнодорожники и славились. Совсем же тревожно за ярославцев стало после того, как необязательное удаление схлопотал Аверин, подставивший подножку Никите Михайлису.

В нынешнем плей-офф реализации лишнего не было сильной стороной «Металлурга». В последний раз он забивал в большинстве аж в первом матче финала Кубка Гагарина, после чего упустил несколько шансов. Но в ключевой момент сработал выше всяких похвал. Александр Петунин вывел Даниила Вовченко на ударную позицию, а тот насквозь прошил Исаева. И тем самым приблизил «Магнитку» к трофею.

У «Локомотива» оставалось около девяти минут, чтобы сотворить камбэк и хотя бы перевести встречу в овертайм. Но впереди практически ничего не получалось. А если всё же удавалось попасть в створ, уверенно действовал Набоков. Более чем за две минуты до сирены Никитин пошёл ва-банк, но чуть было не поплатился за это. Канцеров выиграл забег у соперника, но не смог проткнуть шайбу в пустые ворота и сам оказался в сетке.

«Локомотив» отчаянно сражался и чуть было не восстановил паритет, но пробить Набокова во второй раз так и не сумел. Тот совершил 27 сейвов и стал одним из главных творцов победы своей команды в четвёртом матче, ставшим решающим в финале (2:1). И заслужил награду самому ценному игроку плей-офф. «Металлург» всухую победил в серии и в третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с самыми титулованными командами лиги — «Ак Барсом» и ЦСКА.