Роковой рикошет: «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

«Металлург» на выезде обыграл «Локомотив» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина и остановился в шаге от завоевания трофея. Ярославцы владели преимуществом и нанесли больше бросков, но лишь раз сумели огорчить Илью Набокова. В конце второго периода Дмитрий Силантьев вывел гостей вперёд, однако в середине третьего Григорий Иванов реализовал большинство и восстановил равновесие. В овертайме же всё решил случай — шайба после броска Александра Петунина срикошетила от борта сначала в заднюю часть ворот, затем в конёк Даниила Исаева, после чего медленно пересекла линию.

В преддверии третьего финального матча Кубка Гагарина с «Металлургом» «Локомотив» оказался в крайне непростой ситуации. Он уступил в обеих выездных встречах и вынужден был рассчитывать только на невероятный камбэк. Ведь ещё ни разу в истории никто не спасался со счёта 0:2 в решающем противостоянии плей-офф КХЛ.

Но железнодорожники в любом случае обязаны были сделать всё, чтобы порадовать собственных поклонников и именно в домашних стенах попытаться возродить интригу. Ведь Ярославль ждал финала долгих 15 лет — с апреля 2009-го. В пользу хозяев свидетельствовала и статистика очных встреч в городе на Волге. Магнитогорцы не выигрывали здесь в основное время с января 2017-го.

Однако подопечные Игоря Никитина не обошлись без кадровых проблем. Что самое неприятное, коснулись они линии атаки. Команда и так в шести периодах с «лисами» отличилась лишь раз, вдобавок потеряла ведущего форварда Максима Шалунова. Он получил повреждение ещё в первой игре и опять не попал в заявку. По информации СМИ, хоккеист вовсе выбыл до конца сезона. А ещё одного нападающего, Никиту Кирьянова, во втором звене заменил Иван Чехович. Гости по традиции обошлись без рокировок. Не состоялось и возвращение капитана Егора Яковлева, который опять занял место на скамейке рядом с Андреем Разиным.

Неудивительно, что хозяева с первых мгновений понеслись вперёд. Они будто наконец пришли в себя и стали демонстрировать тот хоккей, который помог им добиться успеха в нынешнем розыгрыше плей-офф. Железнодорожники накатывали одну волну атаки за другой на ворота Ильи Набокова и стремились действовать максимально агрессивно. Показательно, что по количеству силовых приёмов в стартовом периоде они превзошли соперников в три раза (18 против шести).

В какие-то моменты магнитогорцы вынуждены были отбиваться в полном составе, не помышляя о контратаках. Однако выше всяких похвал смотрелся вратарь, только до перерыва совершивший 14 сейвов. Он сохранял хладнокровие, даже когда «Локомотив» устраивал настоящий штурм.

«Металлург» периодически организовывал фирменные быстрые контратаки. В дебюте Александр Петунин, воспользовавшись набросом Робина Пресса, в очередной раз продемонстрировал умение классно подставлять клюшку на пятаке, но не сумел перехитрить Даниила Исаева. А позже Егор Коробкин из убойной позиции не сумел добить снаряд в сетку.

Подопечные Игоря Никитина на 14-й минуте всё же закономерно открыли счёт в стремительном ответном выпаде. Александр Елесин со своей половины отдал классный пас Денису Алексееву на правый край. А тот своевременно переадресовал шайбу Степану Никулину. Форвард нанёс бросок между щитков Набокову и вызвал взрыв эмоций на арене. Однако Разин взял просмотр на предмет офсайда у Алексеева и оказался прав.

Раздосадованные хозяева тут же снова заперли оппонентов на их половине и упустили несколько стопроцентных шансов. Даниил Бут, выехав на пятак, не смог протолкнуть шайбу в сетку мимо Набокова. Затем Илья справился с щелчком Даниила Тесанова из правого круга. Наконец Павел Красковский с полуметра чудом не замкнул прострел партнёра.

Во втором периоде ярославцы продолжили владеть преимуществом и губить верные моменты. Складывалось впечатление, что порой их захлёстывало желание отличиться. При этом ярославцы, как это умеют только они, пользовались дальней скамейкой магнитогорцев и не позволяли им меняться. В результате уставшие защитники с трудом сдерживали чужое наступление.

Но шайба упорно не шла в ворота. Чего стоит эпизод, когда Чехович, воспользовавшись скидкой партнёра, бросал с нескольких метров. Снаряд, скорее всего, оказался бы в сетке, если бы не клюшка Владислава Ерёменко. Продолжал спасать и Набоков. Например, Илья невероятным образом среагировал на щелчок Егора Аверина.

Постепенно запал железнодорожников иссяк, и «Металлург» организовал несколько собственных вылазок. Никита Гребёнкин вовсе мог выводить команду вперёд, но с пятака после прострела одноклубника не сумел переправить снаряд в створ. Чуть позже Исаев справился с выстрелом Дениса Зернова.

А на 35-й минуте гости совершенно неожиданно открыли счёт. И опять сработало их ведущее звено. Роман Канцеров передачей от левого борта нашёл в центре Зернова. Тот не сумел перехитрить своевременно сократившего дистанцию Исаева. Но Дмитрий Силантьев оказался первым на добивании и набрал 16-е очко в текущем сезоне плей-офф. Хоккеисты «Локомотива» пребывали в шоковом состоянии и до перерыва больше ничего не создали. Более того, Канцеров совершил хороший проход, но не попал в ворота.

Казалось, после перерыва ярославцы сразу помчатся спасаться, но на деле им пришлось нелегко. Они словно отдали слишком много сил на старте, безуспешно пытаясь открыть счёт. Хозяева шли вперёд, но без особой агрессии, и визави успевали перекрыть все зоны.

Более того, они отвечали контратаками. Так, Люк Джонсон едва не преобразовал удачный отскок от лицевого борта в точный бросок с метра. В довершение всех бед в составе «Локо» удалили Алексеева за подножку. Магнитогорцы в большинстве ничего не создали, но хотя бы взяли паузу.

Однако следом серьёзно подвёл их Гераськин. Он на чужой половине в не требующей того ситуации также совершил подножку. Ярославцы просто не имели права не воспользоваться таким шансом. Дополнительно помогла им потеря клюшки Набоковым. Даже без неё он сражался на последнем рубеже, как лев. Когда Илья на перемещении чудом парировал бросок Берёзкина в упор, трибуны взревели в негодовании.

Но когда Гераськин вернулся на лёд и спешил на помощь партнёрам, Георгий Иванов всё же протолкнул снаряд под амуницией голкипера и восстановил статус-кво. На то, чтобы вырвать победу, у подопечных Никитина оставалось достаточно времени. Но «Металлург» грамотно сбил атакующую поступь соперников и даже сам создал пару моментов в концовке.

Складывалось впечатление, что в овертайме именно ярославцы попытаются действовать с позиции силы, поскольку им необходима была победа. На деле инициативой завладели гости. В ходе одной из первых атак Канцеров совершил классный проход по правому борту и едва не завёз шайбу в ворота.

А уже на четвёртой минуте всё было кончено. С одной стороны, магнитогорцам откровенно повезло. С другой — давление команды возымело эффект. После неточного выстрела шайба отскочила от лицевого борта, покатилась обратно к чужим воротам и от конька Исаева срикошетила точно в сетку. А записали её на Петунина, который таким образом принёс «лисам» победу во втором финальном матче.

Железнодорожники не сразу поверили в произошедшее и, пребывая в абсолютном шоке, казалось, ждали какого-то чуда. Болельщики же утирали слёзы с лиц.

Их эмоции можно понять, ведь коллектив, считающийся фаворитом решающего противостояния Кубка Гагарина, потерпел третье поражение подряд. И уже спустя день, 24 апреля, оппоненты могут завоевать трофей. Ярославцам же остаётся надеяться только на чудо, ведь лишь раз в истории Кубка Гагарина команде удалось спастись в серии со счёта 0:3.

«Ребятки, молодчики, проявили характер. Когда было тяжело, не запаниковали, самое главное. Знаете, шаг сделали. Сейчас главное — восстановиться и ещё один шаг сделать. С победой», — заявил Разин в раздевалке.