Никитин заявил, что игроки «Локомотива» начитались СМИ перед финалом КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении от «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в начале третьего периода с передач Дмитрия Силантьева и Робина Пресса забросил Денис Зернов.

Счёт в серии — 2-0 в пользу хоккеистов из Магнитогорска.

Следующий матч состоится 22 апреля в Ярославле.

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