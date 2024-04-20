RT в Telegram
Подпишись

Никитин заявил, что игроки «Локомотива» начитались СМИ перед финалом КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении от «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
Никитин заявил, что игроки «Локомотива» начитались СМИ перед финалом КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

«Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в начале третьего периода с передач Дмитрия Силантьева и Робина Пресса забросил Денис Зернов.

Счёт в серии — 2-0 в пользу хоккеистов из Магнитогорска.

Следующий матч состоится 22 апреля в Ярославле.

Ранее бывший чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить