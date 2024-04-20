Никитин заявил, что игроки «Локомотива» начитались СМИ перед финалом КХЛ
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«Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить», — цитирует Никитина «Чемпионат».
«Металлург» обыграл «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в начале третьего периода с передач Дмитрия Силантьева и Робина Пресса забросил Денис Зернов.
Счёт в серии — 2-0 в пользу хоккеистов из Магнитогорска.
Следующий матч состоится 22 апреля в Ярославле.
Ранее бывший чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги.