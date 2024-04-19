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Бывший чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги

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Бывший чешский футболист Томаш Выходил считает, что его соотечественник и двукратный обладатель Кубка Стэнли экс-хоккеист Доминик Гашек должен вернуть заработанные в России финансовые средства.
Бывший чешский футболист призвал Гашека вернуть заработанные в России деньги
  • Gettyimages.ru

В прошлом Гашек не только критиковал чешских спортсменов, выступающих в России, но и обрушивался на НХЛ, в которой, по его словам, не применили никаких санкции к россиянам, играющим в лиге.

«Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернёт деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак». Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает», — сказал Выходил «Матч ТВ».

Он добавил, что его отношение к Гашеку изменилось в худшую сторону. 

Выходил переехал в Россию в 2002 году. С того момента он успел жениться на россиянке и получить гражданство РФ. Чех выступал за ряд российских клубов, такие как «Химки», «Томь» и «Сибирь».

Гашек выступал в КХЛ в сезоне-2010/11, защищая цвета «Спартака».

Ранее Гашек заявил, что заработанные в России деньги он заслужил своей игрой.

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