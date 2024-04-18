Цена удаления: «Металлург» в концовке вырвал победу у «Локомотива» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Металлург» дома одержал волевую победу над «Локомотивом» в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина. В первых двух периодах зрители голов не увидели, хотя магнитогорцы владели преимуществом. В начале заключительного отрезка команды обменялись точными бросками: сначала Максим Берёзкин открыл счёт, воспользовавшись пасом Артура Каюмова, а спустя 135 секунд Никита Михайлис поразил пустой угол и восстановил равновесие. Судьбу противостояния решило необязательное удаление Александра Полунина за нарушение в чужой зоне. Робин Пресс в большинстве совершил наброс от синей линии, а Александр Петунин подправил шайбу в ворота.

Финальную серию Кубка Гагарина каждой команде было важно начать с победы. В первую очередь это касалось «Металлурга», который не считался фаворитом, зато получил преимущество своей площадки в первых двух матчах благодаря лучшему выступлению в регулярке. Вместе с тем было крайне любопытно, каким предстанет «Локомотив» после девятидневной паузы и не скажется ли она негативно на функциональном состоянии хоккеистов.

На руку гостям должна была пойти и травма капитана соперников Егора Яковлева, который в нынешнем розыгрыше плей-офф не пропустил ни одной встречи и, как правило, проводил на площадке в районе 20 минут. В его отсутствие компанию Робину Прессу в основной паре защитников составил Алексей Маклюков. Также в состав вернулся Данила Паливко, не выходивший на лёд с начала марта. У ярославцев за время перерыва все успели восстановиться. Единственное, Даниил Тесанов приболел и остался за пределами заявки.

Стартовый период продемонстрировал, что вынужденная передышка всё-таки повлияла на подопечных Игоря Никитина. Хотя в дебюте они смотрелись интереснее и даже создали пару подходов. Особенно запомнился эпизод, когда Иван Чехович, воспользовавшись отменной скидкой партнёра, не сумел переиграть Илью Набокова с нескольких метров.

Постепенно хозяева прибрали инициативу к своим рукам. Сначала они организовывали быстрые встречные атаки, пользуясь скоростью крайних нападающих. Затем обосновались на половине соперника, а потом буквально провели штурм чужих ворот. Красноречивой получилась статистика бросков на этом отрезке — 13:4 в пользу «лис».

Однако Даниил Исаев показал, что на нём пауза негативно не отразилась. Он своевременно выкатывался из створа и стремился сразу забирать шайбу в ловушку, не позволяя добивать её в створ. Заодно он заручился помощью Фортуны. Иначе объяснить везение красно-зелёных сложно. Чего стоит момент, когда Данила Юров выкатился на пятак, но из убойной позиции бросил в перекладину. Помогали голкиперу и одноклубники, заблокировавшие десяток щелчков.

Казалось, во второй 20-минутке гости, традиционно сильно проводившие в плей-офф именно её, придут в себя. Вернувшись на лёд, они действительно смелее пошли вперёд. Дополнительно разозлило хоккеистов жёсткое столкновение Дмитрия Симашева и Игоря Гераськина. Защитник потерял равновесие и врезался в борт, а соперник, споткнувшись об него, по инерции влетел оппоненту коленом в голову. К счастью, обошлось без травмы, и спортсмен вскоре вернулся в игру.

«Локомотив» тем временем заработал первое большинство. Валерий Орехов в своей зоне выбросил шайбу за пределы площадки. В неравных составах Набокову пришлось пару раз выручить. Например, Даниил Бут опасно выкатывался на пятак, но не сумел пробить вратаря.

После выхода на лёд пятого полевого «Металлург» мгновенно вернул себе инициативу и опять повёл осаду владений Исаева. Особенно сложно гостям пришлось, когда Егор Аверин на чужой половине сделал абсолютно ненужную подножку и оставил команду в меньшинстве. Оборона железнодорожников буквально трещала по швам, но выдержала. А Исаев добавил себе в актив ещё ряд сейвов.

Только ближе к перерыву атакующий запал дружины Андрея Разина иссяк. Шайба больше находилась в середине, и ярославцы даже провели несколько атак. Однако ощущалось, что в первую очередь они делают ставку на защиту и стараются не пропустить. Да и контрвыпады толком не проходили, поскольку магнитогорцы тоже действовали предельно внимательно. Абсолютно незаметно было и ведущее звено в лице Максима Берёзкина, Артура Каюмова и Максима Шалунова. Последний, вероятно из-за повреждения, и вовсе перестал появляться на площадке в заключительном отрезке.

Тем неожиданнее оказался яркий старт от «Локомотива». Он едва ли не впервые прижал соперников к воротам и вынудил их отбиваться. До поры выручал Набоков. Илья справился с броском Никиты Кирьянова и выстрелом Сергея Андронова из левого круга. Но на 43-й минуте бессилен оказался и он. Причём в составе красно-зелёных проявил себя ведущий атакующий дуэт. Каюмов подхватил шайбу в чужой зоне и, развернувшись, блестящей передачей нашёл справа Берёзкина. Тот на мгновение оказался в одиночестве и воспользовался этим, отправив снаряд под перекладину. Попутно нападающий набрал 15-е очко в Кубке Гагарина и теперь делит второе место в гонке бомбардиров с Прессом.

«Металлург» отреагировал, как подобает сильному коллективу. Он тут же вернул себе инициативу и устроил штурм. И уже спустя 135 секунд удалось восстановить равновесие. Кирьянов не сумел выбросить шайбу из своей зоны, позволил Александру Петунину подхватить её и переадресовать Никите Михайлису. Тому оставалось поразить пустой угол.

Далее игра пошла как на качелях и моменты создавали обе стороны. Сначала активнее смотрелись железнодорожники. Если бы не вратарь, они вполне могли опять выйти вперёд. Даже в отсутствие Шалунова другие форварды активно лезли на пятак и стремились продавить вратаря, но тот держался молодцом. Магнитогорцы ответили опаснейшим контрвыпадом два в два. Роман Канцеров, пользуясь наличием партнёра слева, на паузе убрал распластавшегося на льду Алексея Береглазова. Однако Исаев в который раз своевременно сократил дистанцию и не позволил перехитрить себя.

А когда казалось, что хоккеистам не избежать овертайма, гостей подвёл Александр Полунин. Едва ли не у чужой лицевой он неаккуратно сыграл против Юрова и ударил форварда клюшкой по лицу. У судьи не оставалось другого выхода, кроме как удалить игрока. Так ярославцы остались в меньшинстве за две минуты 44 секунды до финальной сирены.

«Лисы» на этот раз воспользовались шансом. Пресс совершил очередной мощный наброс от синей линии, а Петунин грамотно подправил шайбу на пятаке, дезориентировав Исаева. Форвард, в активе которого до того значилось всего два гола в этом плей-офф, неожиданно стал главным героем противостояния. Впрочем, нельзя не отметить и Набокова, в концовке отразившего опаснейшие выстрелы Берёзкина и Каюмова. Гости дважды снимали вратаря, но добиться своего не сумели.

Таким образом, «Металлург» стартовал в серии с заслуженной победы. А вот хоккеисты «Локомотива» выглядели не лучшим образом, если не брать в расчёт третий отрезок. Игорь Никитин на пресс-конференции подтвердил, что его подопечные слишком долго приходили в себя.

«Два периода мы втягивались в игровой ритм и не показывали свой лучший хоккей. Соперник заслуженно победил. Не знаю, есть ли смысл на это скидывать. Факт, что мы плохо провели два периода. Можно говорить, что повлияли паузы или «Металлург» — в ритме, но какая разница?» — цитирует специалиста «Чемпионат».