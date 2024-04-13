Разин: надеюсь, следующая игра серии будет «матчем смерти» для «Автомобилиста»
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«Надеюсь, это будет «матч смерти» для «Автомобилиста», а для нас станет «матчем жизни». У меня есть опыт седьмых игр, к сожалению, отрицательный. Но все эти матчи я провёл достойно, мне кажется. Знаю, как настраивать ребят», — приводит слова Разина «Матч ТВ».
Шестой матч серии завершился победой «Автомобилиста» со счётом 5:3.
Счёт в серии стал 3-3. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.
Ранее сообщалось, что Михайлис коньком порезал лицо главному арбитру в матче с «Автомобилистом».