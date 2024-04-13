RT в Telegram
Подпишись

Разин: надеюсь, следующая игра серии будет «матчем смерти» для «Автомобилиста»

Короткая ссылка
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Разин: надеюсь, следующая игра серии будет «матчем смерти» для «Автомобилиста»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Надеюсь, это будет «матч смерти» для «Автомобилиста», а для нас станет «матчем жизни». У меня есть опыт седьмых игр, к сожалению, отрицательный. Но все эти матчи я провёл достойно, мне кажется. Знаю, как настраивать ребят», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Шестой матч серии завершился победой «Автомобилиста» со счётом 5:3.

Счёт в серии стал 3-3. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что Михайлис коньком порезал лицо главному арбитру в матче с «Автомобилистом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить