Противостояние стилей, надёжность вратарей, вехи Никитина и Разина: чем интересен финал КХЛ «Металлург» — «Локомотив»

18 апреля в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина. Несмотря на то что преимущество своей площадки будет у «Металлурга», эксперты называют фаворитом «Локомотив». Однако отсутствие игровой практики на протяжении десяти дней может сказаться на физической готовности команды. При этом если подопечные Андрея Разина весь сезон действовали первым номером, то команда Игоря Никитина делала ставку на оборону. Главные интриги решающего противостояния КХЛ — в материале RT.

Выиграет ли «Локомотив»?

Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина получился богатым на сенсации. На протяжении двух раундов «Автомобилист» и «Трактор» побеждали фаворитов и удивляли хоккейную общественность, но в финале всё же сойдутся «Локомотив» и «Металлург». Таким образом, за трофей, несмотря на введение перекрёстного плей-офф, опять поспорят представители Запада и Востока. Пока в этом противостоянии равенство: представители обеих команд одержали по семь побед.

Магнитогорцам не привыкать оспаривать титул — нынешний успех для команды пятый за последние 11 лет. Чаще до решающих противостояний добирался только ЦСКА (шесть раз). Правда, трофей «Металлургу» удалось завоевать всего дважды. В 2014-м магнитогорцы одолели «Лев», а в 2016-м — московских армейцев. Затем последовали поражения: от СКА — в 2017-м и всё того же ЦСКА — в 2022-м. Теперь под руководством Андрея Разина «лисы» постараются прервать неудачную серию.

А вот ярославцы получили возможность побороться за кубок всего во второй раз в истории. Предыдущее свершение пришлось на дебютный сезон КХЛ в 2009-м. Железнодорожники сошлись с «Ак Барсом» и потерпели обидное поражение в семи встречах, хотя вели 3-2 и имели шанс закрыть серию дома. Далее они дважды подряд добирались до полуфинала.

Не исключено, что мощному коллективу удалось бы добиться цели, но его жизнь оборвала страшная авиакатастрофа. После возрождения красно-зелёных они ещё дважды попадали в четвёрку сильнейших, но не имели реальных шансов замахнуться на трофей. Теперь они могут завоевать Кубок Гагарина и тем самым спустя 13 лет красиво отдать дань памяти погибшим одноклубникам.

Любопытно, что в 2011-м воссоздавать команду в ВХЛ помогал капитан «лис» Егор Яковлев, до того выступавший за молодёжный состав красно-зелёных. В итоге он провёл в Ярославле четыре сезона. Именно там воспитанник «Ак Барса» вырос в одного из сильнейших защитников страны и начал регулярно вызываться в сборную России, с которой стал чемпионом мира. К сожалению, первые две игры он пропустит из-за травмы верхней части тела.

Неудивительно, что именно «Локомотив» считается фаворитом. Соперникам остаётся надеяться на то, что ему помешает затяжная пауза. Подопечные Игоря Никитина не оставили шансов «Трактору» в четырёх играх и получили на отдых целых девять дней, тогда как «Металлург» в серии с «Автомобилистом» провёл максимально возможные семь и имел на восстановление всего два дня.

Ранее в аналогичной ситуации как раз оказались челябинцы. Они быстро разобрались с «Динамо» во втором раунде и не выходили на лёд больше недели. Сложно сказать, что повлияло, но дружина Алексея Заварухина, выбившая из борьбы двух грандов, ничего не смогла противопоставить третьему. Однако «Локомотив» всё же выглядит более сбалансированной и опытной командой. Да и по заверению Никитина, длительный простой не должен сказаться на форме хоккеистов.

«Самое главное, чтобы концовка серии осталась за нами. В финале нет уставших или неготовых, поэтому искать какие-то оправдания или нюансы нет смысла. Нужно с первой игры быть готовыми сражаться», — подчеркнул специалист.

Зато на стороне «Магнитки» преимущество домашней площадки: они проведут в родных стенах не только две стартовые встречи, но и решающую седьмую, если потребуется. Коллектив Заварухина получил его благодаря тому, что лучше выступил в регулярном чемпионате и финишировал первым на Востоке.

Кто окажется сильнее в противостоянии тренеров?

Между тем, следить за финалом будет крайне любопытно ещё и с точки зрения противостояния тренеров. Никитин стал третьим тренером в истории, добравшимся до четырёх финалов плей-офф КХЛ. Также он занимает третью строчку по количеству побед во встречах на вылет (71). Больше только у Олега Знарка (79) и Зинэтулы Билялетдинова (90).

Разин — полная противоположность коллеге с точки зрения опыта, ведь он начал работать с грандом только в этом сезоне. До того он трудился исключительно со скромными командами, а в плей-офф выводил только «Автомобилист» и «Северсталь». Но вместе с череповчанами на протяжении двух сезонов подряд трепал нервы фаворитам в первом же раунде — в 2022-м семь встреч потребовалось «Динамо», а в 2023-м уже ЦСКА.

В «Металлурге» уроженец Тольятти с ходу продемонстрировал свой класс. Коллектив под его руководством не знал себе равных в регулярке на Востоке и получил возможность побороться за трофей. Попутно он раскрыл целый ряд молодых талантливых исполнителей.

При этом пути наставников до того пересекались регулярно. Будучи тренерами, они провели 15 очных противостояний. Дружины Никитина оказались сильнее в 11 из них. Но это объясняется разным уровнем оппонентов.

Хватало пересечений и когда оба ещё сами выходили на лёд. В 2004-м они даже вместе выступали за «Авангард». Никитин был одним из лидеров омичей и защищал их цвета на протяжении девяти лет. А Разин пришёл буквально на половину сезона, ничем особенным не запомнился и отправился доигрывать как раз в «Металлург».

Куда интереснее, что они уже сражались и в финале чемпионата России. Это произошло в 2001-м, когда трофей оспаривали «ястребы» и «лисы». «Магнитка» со своим будущим рулевым была фаворитом и оправдала этот статус, победив со счётом 4-2 в серии. При этом Разин стал одним из лучших, набрав 5 очков (3 + 2). Никитин, несмотря на поражение, был непроходим в обороне и даже завершил серию с положительным показателем полезности («+3»).

Превзойдёт ли нападение магнитогорцев оборону ярославцев?

Сейчас болельщиков во многом ждёт противостояние стилей. «Локомотив» делает ставку на защиту и в регулярке пропустил меньше всех шайб наряду со СКА (по 139) или в среднем — чуть более двух за игру. Казалось, в плей-офф сдерживать соперника будет куда сложнее, но удалось даже понизить этот показатель до 1,6 гола (27 пропущенных в 16 встречах). «Металлург», напротив, стремится действовать первым номером.

«Хорошо выполняем тренерскую установку, все отдаются полностью — на все 200%. Дай бог, чтобы так же было в финале. Каково будет встретиться с «Локомотивом»? Они роботы, а мы игровики. Посмотрим, нас ждёт битва характеров», — ёмко оценил предстоящую серию нападающий «Магнитки» Дмитрий Силантьев.

Ярким подтверждением работы Разина стал прогресс самого Силантьева и 19-летнего Романа Канцерова. Оба проводят дебютный полноценный сезон в КХЛ и в регулярке совсем не блистали. Первый в среднем проводил на площадке 9 минут 58 секунд (17-й результат среди нападающих в команде), а второй — 12 минут (16-й). Это было заслуженно, поскольку очки они набирали нечасто.

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Но в Кубке Гагарина оба преобразились. Канцеров помог одержать важнейшую победу над «Амуром» в пятом матче серии, забив и ассистировав Даниле Юрову, а затем буквально затерзал защитников «Спартака» своими скоростными рейдами. Наконец, в противостоянии с «Автомобилистом» отметился голом-красавцем броском почти с нулевого угла под перекладину.

Ещё больше удивил Силантьев, который четырежды отличился, отдал десять результативных передач и делит второе место в гонке бомбардиров с одноклубником Робином Прессом и ярославцем Максимом Берёзкиным. Разин закономерно перевёл обоих в ведущее звено.

«Я придерживаюсь спортивного принципа: кто сильнее, тот и играет. В командных видах спорта фамилии не играют», — объяснил специалист.

В центре с ними располагается Денис Зернов. Он также добился серьёзного прогресса по сравнению с регуляркой, ведь уже огорчил соперников десять раз, тогда как за весь первый этап — 17. Самым ярким для него стало пятое противостояние с «Автомобилистом», когда он оформил второй хет-трик в карьере. Попутно он переписал личный снайперский рекорд в Кубке Гагарина, составлявший восемь шайб в сезоне-2021/22.

Однако проблемы железнодорожникам могут составить не только они. В составе в целом собраны быстрые юркие нападающие, которые будут стремиться при любой удобной возможности убежать вперёд и ворваться в свободные зоны. Неслучайно, подопечные Андрея Разина часто отличаются именно в стремительных выпадах, когда получают пространство на чужой половине.

В противостоянии с «Локомотивом» его точно будет немного. Ярославцы обороняются предельно компактно и практически не допускают разрывов. Они как атакуют всей пятёркой, так и моментально опускаются назад. И даже форварды всегда готовы помочь партнёрам в разрушении.

А универсализм подопечных Никитина дополнительно подчёркивает результативность защитников. Артём Сергеев, Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Александр Елесин набрали на четверых 36 очков. Словак вдобавок делит лидерство в коллективе по количеству голов с Максимом Шалуновым (по пять). У «лис» навязать коллегам конкуренцию в этом отношении способен лишь Пресс.

Швед перебрался в Магнитогорск вместе с наставником из «Северстали» и с ходу стал одним из ведущих защитников вместе с Яковлевым. По умению начать атаку сравниться с ним способен только Александр Никишин. При этом легионер регулярно сам завершает их. Всего в его активе три гола и 11 передач. Он вполне может стать и лучшим бомбардиром Кубка Гагарина, если продолжит придерживаться взятого темпа, учитывая вылет «Автомобилиста», который вёл вперёд набравший 18 очков Анатолий Голышев.

Вместе с тем в составе «Локо» тоже немало классных нападающих. В первую очередь выделяется дуэт Берёзкина и Артура Каюмова. Эти воспитанники клуба отлично взаимодействуют на льду и порой буквально чувствуют друга друга на интуитивном уровне. Рывки Максима и Артура зачастую ставят оппонентов в тупик, а замкнуть их прострелы всегда готов опытный Шалунов.

Многие болельщики при его упоминании сразу вспомнят полученную в столкновении с форвардом травму основного голкипера «Трактора» Зака Фукале. Однако 31-летний хоккеист также записал себе в актив пять голов и совершает огромный объём черновой работы, развязывая руки коллегам по звену.

Ну и, разумеется, отдельного упоминания заслуживают вратари. И магнитогорцы, и ярославцы ощущали себя по ходу розыгрыша плей-офф как за каменной стеной. Особенно удивил 21-летний Илья Набоков, который лишь в текущем сезоне начал получать регулярную игровую практику в Ярославле. Разин не побоялся сделать на него ставку во встречах на вылет и не прогадал. Голкипер выручал партнёров и оформил три сухаря в серии с самой результативной командой регулярки — «Спартаком».

Даниил Исаев, который старше соперника всего на три года, также допускал минимум ошибок. Если изучить статистику, их показатели примерно равны. Набоков лидирует по количеству отражённых бросков (550), но игр провёл больше. Куда показательнее, что он лучше и по проценту отражённых (93,5 %). Коллега уступает незначительно (92,9 %). Зато у Исаева выше коэффициент надёжности (1,63). У Набокова — 2,06. Наконец, оба по три раза сохраняли свои ворота неприкосновенными.