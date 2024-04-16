Вице-президент КХЛ: эксперимент с перекрёстным плей-офф удался
- РИА Новости
«Это был экспериментальный плей-офф, и я думаю, что он удался. Мы первый раз пробуем перекрёстную систему и видим, как много интересных результатов. Выбывают лидеры, а команды, которые не считались претендентами, побеждают. Этим и восхищает этот сезон», — сказал Каменский Metaratings.ru.
Он отметил, что лига проводила работу для того, чтобы текущий сезон получился интересным и непредсказуемым.
Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» начнётся послезавтра, 18 апреля, в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.
Магнитогорский клуб дважды в своей истории выигрывал Кубок Гагарина, в то время как ярославцы ещё не поднимали над головой заветный трофей.
Ранее Федерация хоккея России утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.