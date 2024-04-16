Вице-президент КХЛ: эксперимент с перекрёстным плей-офф удался

Вице-президент КХЛ и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский оценил результат проведения плей-офф Кубка Гагарина по новому, перекрёстному формату.

«Это был экспериментальный плей-офф, и я думаю, что он удался. Мы первый раз пробуем перекрёстную систему и видим, как много интересных результатов. Выбывают лидеры, а команды, которые не считались претендентами, побеждают. Этим и восхищает этот сезон», — сказал Каменский Metaratings.ru.

Он отметил, что лига проводила работу для того, чтобы текущий сезон получился интересным и непредсказуемым.

Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» начнётся послезавтра, 18 апреля, в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.

Магнитогорский клуб дважды в своей истории выигрывал Кубок Гагарина, в то время как ярославцы ещё не поднимали над головой заветный трофей.

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