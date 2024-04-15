Снятое проклятие Разина: «Металлург» обыграл «Автомобилист» в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» в домашних стенах обыграл «Автомобилист» в решающем матче полуфинальной серии и в пятый раз в истории получил возможность побороться за трофей. В стартовом периоде магнитогорцы обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Дмитрия Силантьева и Данилы Юрова и двум результативным передачам Романа Канцерова. Однако за семь секунд до перерыва Максим Денежкин сократил отставание. Во втором отрезке команды обменялись точными бросками Дениса Зернова и оформившего дубль Денежкина. На заключительный же сил у екатеринбуржцев не хватило, и они больше не сумели огорчить Илью Набокова. А главный тренер хозяев Андрей Разин впервые в карьере взял верх в седьмой встрече плей-офф КХЛ.

Полуфинальные серии Кубка Гагарина получились абсолютно непохожими друг на друга. Если «Локомотив» спокойно разобрался с «Трактором», не потерпев ни одного поражения, то «Металлург» столкнулся с ожесточённым сопротивлением «Автомобилиста». Екатеринбуржцы трижды уступали, но находили в себе силы восстановить равновесие.

Таким образом, во втором розыгрыше плей-офф подряд им предстояло определить сильнейшего в седьмой встрече. Только в прошлом году они сошлись в стартовом раунде. Тогда подопечные Николая Заварухина в домашних стенах вели 3:1, но пропустили две шайбы в концовке, а в овертайме решающим оказался гол Николая Голдобина. Теперь они намеревались взять реванш.

Что касается наставника магнитогорцев Андрея Разина, он тоже имел отрицательный опыт седьмых матчей в Кубке Гагарина. В 2023-м «Северсталь» под его руководством не справилась в четвертьфинале с ЦСКА, а в 2022-м — с «Динамо». Однако теперь именно возглавляемый им коллектив считался фаворитом.

На его стороне была и статистика, ведь в 58% случаев в решающем противостоянии плей-офф дальше пробивались именно хозяева. Зато в 40% — верх брала дружина, победившая в шестом поединке.

При этом было крайне любопытно, какой состав выберут екатеринбуржцы, которым в предыдущей игре не помогли Сергей Широков, Семён Кизимов и Евгений Аликин. В результате в строй вернулся только капитан. А место на последнем рубеже опять занял совершивший день назад 40 сейвов Владимир Галкин. «Магнитка» же снова обошлась без изменений.

Стартовый период получился для екатеринбуржцев неудачным и во многом напомнил аналогичный отрезок в пятой встрече. «Металлург» сходу забрал инициативу и принялся создавать моменты. Не успели хоккеисты выйти на лёд, как Никита Михайлис совершил проход по правому краю, но немного не попал в дальний угол. Следом Галкин не без труда справился с щелчком Романа Канцерова из левого круга, а Робину Прессу не позволили добить.

Быстрые форварды хозяев регулярно врывались в свободные зоны и ставили в тупик неповоротливых защитников оппонента. Иногда «Автомобилист» выручал вратарь. А порой ему откровенно везло, как в эпизоде с попаданием Макара Хабарова в штангу. Гости же практически не выходили со своей половины.

На девятой минуте дружина Разина закономерно открыла счёт. Причём не обошлось без грубой помарки Максима Осипова. Он потерял равновесие в районе чужой синей линии и позволил соперникам организовать выход два в два. Классно сыграл Канцеров, который на паузе убрал Никиту Трямкина и выдал отличный результативный пас на Дмитрия Силантьева.

Екатеринбуржцам не помогло даже заработанное большинство за нарушение правил Хабаровым. Они не создали ничего и вдобавок дали Канцерову выскочить почти на рандеву с Галкиным. Но форвард из убойной позиции бросил выше. Зато уже в равных составах исправился, отдав классную передачу из-за ворот на Данилу Юрова. Нападающий каким-то образом остался один и спокойно отправил снаряд под перекладину.

Но незадолго до сирены фаворит расслабился и пропустил абсолютно не вытекающую из логики игры шайбу. За семь секунд до сирены Максиму Денежкину позволили сократить отставание щелчком в дальний со средней дистанции. Таким образом, «Автомобилист» отличился при всего двух бросках в створ.

Неудивительно, что сразу после перерыва гости активно пошли вперёд и принялись нагружать Илью Набокова, который до того оставался без работы. С другой стороны, визави это было только на руку, ведь они получили возможность проводить фирменные быстрые выпады. И едва ли не первый завершился голом Зернова. Силантьев выполнил наброс от правого борта. Галкин отразил снаряд перед собой, а Денис с пятака добил его в сетку. Это позволило форварду вырваться в лидеры гонки снайперов Кубка Гагарина с десятью голами. Он опередил Рида Буше и Анатолия Голышева.

В сложной ситуации помощь для «Автомобилиста» опять пришла откуда не ждали. Повело коллектив за собой четвёртое звено, представленное Данилом Романцевым, Артёмом Каштановым и Денежкиным. И если первый регулярно набирает очки в плей-офф, то два его одноклубника получали минимум времени.

Денежкин до того вовсе лишь трижды вышел на лёд, но вновь сократил отставание и оформил дубль. Дал ему это сделать Робин Пресс. Шведский защитник и в предыдущем матче совершал помарки. Вот и здесь он совершил потерю почти на пятаке. Романцев мгновенно выполнил пас на партнёра, а тот не оставил шансов Набокову. К слову, в активе 24-летнего нападающего до того значился всего один гол в КХЛ вообще.

После на льду пошла достаточно яркая игра с небольшим количеством пауз. Команды стремились отвечать атакой на атаку. Но всё-таки больше моментов создала «магнитка». Например, Михайлис, которому во встречах на вылет явно не сопутствует везение, умчал на рандеву с Галкиным и угодил в стойку.

Правда, в концовке периода подопечные Разина сами преподнесли соперникам подарок, четыре минуты проведя в меньшинстве. Сначала Даниил Вовченко сыграл высоко поднятой клюшкой едва ли не у чужой лицевой. А не успел вернуться на площадку, как хозяева допустили нарушение численного состава. Но им удалось отбиться, а на последнем рубеже несколько сейвов совершил Набоков.

Впрочем, екатеринбуржцы ответили той же монетой. Незадолго до перерыва Джесси Блэкер грубо сыграл против оппонента. А в самом начале заключительного отрезка Трямкин сделал подножку. Хозяева даже провели девять секунд в формате «пять на три», но не сумели отличиться ни в данный короткий отрезок, ни в простом большинстве.

Казалось, в равных составах «Автомобилист» помчится в атаку и создаст большие проблемы фавориту. На деле из него будто выпустили воздух. Если во втором периоде удавалось регулярно тревожить Набокова, то в третьем у команды опять не получалось ничего. Возможно, одной из причин послужил фактор дальней скамейки. Гости далеко не всегда успевали оперативно меняться и уставали.

В целом они с огромным трудом даже проникали в чужую зону, не говоря уже о бросках. Дружине Заварухина банально не хватало скорости. Оппоненты спокойно успевали вернуться и перекрыть все свободные зоны. А самое главное, Набоков остался без работы. За всю 20-минутку екатеринбуржцы потревожили его всего пять раз.

Зато «Металлург» вполне мог поставить точку, если бы лучше реализовывал моменты. Так, Максим Карпов по левому борту убежал почти один на один с Галкиным, но тот занял идеальную позицию и кончиком ловушки парировал щелчок. Чуть позже уже Павел Акользин в правом круге финтом убрал защитника, но также не сумел перехитрить своевременно перекрывшего низ щитками вратаря.

В составе «Автомобилиста» единственный реальный шанс отличиться упустил Ник Эберт. Воспользовавшись пасом из-за лицевой, он бросал почти наверняка. В данном эпизоде выше всяких похвал сыграл Набоков. Не удалось подопечным Заварухина и организовать финальный штурм. За две минуты до сирены тренер снял вратаря, но хозяева без паники отбились.

Таким образом, «магнитка» взяла верх и в пятый раз в истории пробилась в финал Кубка Гагарина. При этом две предыдущие попытки завоевать трофей получились неудачными. В 2022-м она уступила ЦСКА, а в 2017-м — СКА. Разин же снял личное проклятие седьмых матчей.