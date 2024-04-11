Беспощадный форвард: хет-трик Зернова помог «Металлургу» обыграть «Автомобилист» и повести в полуфинале Кубка Гагарина

«Металлург» взял верх над «Автомобилистом» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Главным героем встречи стал Денис Зернов, оформивший второй хет-трик в карьере. Уже в первом периоде нападающий отличился дважды: сначала подставил клюшку на пятаке под наброс Валерия Орехова, а затем завершил стремительную контратаку. Екатеринбуржцы сумели восстановить равновесие благодаря голам Анатолия Голышева и Кирилла Воробьёва. Однако хозяева забили ещё три шайбы и склонили чашу весов на свою сторону. Отличился в том числе Зернов, совершивший рывок через половину площадки и перехитривший Евгения Аликина. Помог магнитогорцам и Илья Набоков, совершивший 36 сейвов за матч и выручивший в нужный момент.

Пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина фактически превратился в ключевой. В предыдущей встрече «Металлург» позволил «Автомобилисту» совершить впечатляющий камбэк со счёта 0:3 и восстановить равновесие. Теперь магнитогорцам предстояло дома доказать, что произошедшее не сломило их морально.

Екатеринбуржцы, напротив, находились на эмоциональном подъёме. Более того, в случае успеха на выезде они получали прекрасную возможность поставить точку в противостоянии на родном «Уральце». Что касается составов, обе команды обошлись почти без рокировок. Единственное, гости ожидаемо оставили в резерве Владимира Галкина, который пропустил две шайбы в дебюте предыдущей встречи и был заменён. Место на последнем рубеже занял Евгений Аликин.

Однако уже в стартовом периоде подопечные Николая Заварухина опять оказались в положении отыгрывающихся. Хотя начиналось для них всё неплохо. Они неожиданно с ходу завладели инициативой и создали пару опаснейших моментов. Не успели хоккеисты выйти на лёд, как Семён Кизимов вырвался на рандеву с Ильёй Набоковым и бросил в ближний угол. Вратарь чудом перевёл шайбу в штангу. Чуть позже он своевременно свёл щитки после выстрела Джесси Блэкера и не позволил состояться добиванию.

Постепенно «Металлург» пришёл в себя и стал проводить быстрые встречные контратаки. Команде, обладающей большим количеством юрких скоростных форвардов, это было даже на руку. Теперь Аликину приходилось трудиться в поте лица. Например, Никита Гребёнкин совершил сольный проход по правому краю, но Евгений ловушкой выловил снаряд. Затем Максим Карпов бросил наудачу со средней дистанции и голкипер в последний миг прижал шайбу ко льду на пятаке.

Но на десятой минуте очередной выпад принёс свои плоды. Валерий Орехов совершил наброс почти от синей линии, а Денис Зернов, опередив опекуна, с близкой дистанции подправил шайбу в створ. Более того, тут же екатеринбуржцы остались в меньшинстве, поскольку Кириллу Воробьёву пришлось фолом срывать забег Карпова. «Металлург» вполне мог увеличить разрыв. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Дмитрий Силантьев угодил в перекладину.

В равных составах «Автомобилист» вновь включил прессинг и активно провёл концовку игрового отрезка. Но вместо того чтобы восстановить равновесие, пропустил. И снова магнитогорцы организовали контратаку. Силантьев и Зернов убежали вдвоём на Аликина и одного защитника. Первый не пожадничал и отдал партнёру пас на пустые ворота. А тот оформил дубль за 20 секунд до сирены на перерыв.

Во втором периоде у гостей не было другого выхода, кроме как идти вперёд в полном составе. Но у них мало что получалось. Они, хотя и контролировали шайбу, практически не могли вывести её на пятак. Как правило, нападающие катались возле бортов без попыток обострить ситуацию. Запомнился лишь эпизод, когда Стефан Да Коста из-под защитника бросил в ближний угол, но Набоков полностью контролировал ситуацию.

Куда интереснее смотрелись контрвыпады хозяев. Они имели несколько 100%-ных шансов и могли ставить точку в противостоянии, но не воспользовались ими. На 27-й минуте Роман Канцеров выдал подключившемуся Артёму Минулину великолепную передачу, но тот не попал в створ из убойной позиции.

Чуть позже Данила Юров поймал соперников на неудачной смене и убежал один на один с Аликиным. Он бросал в левый от себя угол под «блин» голкиперу, но тот невероятным образом среагировал. Нападающие при атаках оппонента дежурили на своей синей линии и всегда были готовы к перехвату. И это работало безотказно.

Незадолго до перерыва ситуация для дружины Заварухина дополнительно усложнилась, когда Сергей Широков очень грубо встретил Канцерова и отправился на скамейку. Фактически этот отрезок оказался определяющим, поскольку екатеринбуржцы выстояли в меньшинстве, не сломались, а потом сразу сократили отставание, хотя до того у них не получалось ничего.

Причём гости воспользовались чужим оружием. Денис Баранцев отличным пасом со своей половины нашёл впереди Голышева. Тот принял шайбу и из левого круга отправил её в дальний угол. Так нападающий отметился девятым голом в нынешнем розыгрыше плей-офф и сравнялся с лидером гонки снайперов Ридом Буше.

После перерыва «Автомобилист» вернулся на лёд совсем с другим настроением и сразу же повёл осаду чужих ворот. До поры хозяевам везло. Так, Алексей Макеев, воспользовавшись передачей из-за ворот, чудом не попал в створ. А затем Кёртис Валк убежал практически на рандеву с Набоковым, но не сумел его перехитрить. Однако на 43-й минуте екатеринбуржцы всё же восстановили равновесие. Кирилл Воробьёв совершил зрячий наброс почти от синей линии, на трансляции показалось, что Да Коста подправил снаряд на пятаке, но в протоколе шайбу записали на защитника.

«Металлург», во второй игре подряд позволивший сопернику сравнять счёт, рисковал «поплыть», но этого не произошло. А невольно помог хозяевам Макеев. Нападающий в ходе атаки случайно въехал в Набокова и буквально затолкал его в сетку. Арбитр, немного подумав, выписал нарушителю две минуты за блокировку.

И с третьей попытки команда всё-таки реализовала большинство. Даниил Вовченко сначала совершил пару тренировочных бросков, а затем, прицелившись, аккуратно низом отправил шайбу в сетку. Аликин оказался закрыт партнёрами и выручить не сумел.

Чтобы совершить очередной камбэк, у гостей оставалось достаточно времени. Да и Зернов оказал им поддержку, дважды отправившись на скамейку штрафников за фолы в не требующих грубости эпизодах. Но магнитогорцы спокойно оборонялись и даже организовали несколько острых контрвыпадов. Да и совершивший 36 сейвов за матч Набоков стоял стеной.

А на 57-й минуте Зернов сам исправился перед одноклубниками, сняв все вопросы о победителе. Выскочив на лёд, он получил пас от Канцерова и на свежих ногах умчал вперёд по левому краю. Затем поставил корпус защитнику и спокойно переиграл Аликина на пятаке. Таким образом, хоккеист оформил второй хет-трик в карьере в КХЛ. Причём дебютный тоже пришёлся на плей-офф. Два года назад он трижды огорчил «Барыс».

После этого интрига умерла окончательно. Екатеринбуржцы пошли ва-банк и сняли вратаря, но это ничего не дало. Более того, Игорь Гераськин за две секунды до сирены поразил пустой створ и установил окончательный счёт — 5:2. «Металлург» одержал важнейшую победу и повёл в серии. А уже 13 апреля на выезде имеет возможность выйти в финал.