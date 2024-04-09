«Автомобилист» отыграл три шайбы в четвёртом матче серии с «Металлургом»
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В первом периоде «Металлург» забросил три шайбы за семь минут, однако к концу второго отрезка игры хозяева усилиями Стефана Да Косты, Семёна Кизимова и Анатолия Голышева смогли сравнять счёт во встрече.
На данный момент позади 40 минут игрового времени матча.
Счёт в серии — 2:1 в пользу «Магнитки».
Ранее сообщалось, что КХЛ начиная с сезона-2024/25 вернёт лимит в пять иностранных хоккеистов.