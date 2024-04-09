«Автомобилист» отыграл три шайбы в четвёртом матче серии с «Металлургом»

9 апреля в Екатеринбурге проходит четвёртый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».

В первом периоде «Металлург» забросил три шайбы за семь минут, однако к концу второго отрезка игры хозяева усилиями Стефана Да Косты, Семёна Кизимова и Анатолия Голышева смогли сравнять счёт во встрече.

На данный момент позади 40 минут игрового времени матча.

Счёт в серии — 2:1 в пользу «Магнитки».

Ранее сообщалось, что КХЛ начиная с сезона-2024/25 вернёт лимит в пять иностранных хоккеистов.