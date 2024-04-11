Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» победу в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Магнитогорске завершилась со счётом 5:2.

В составе «Магнитки» трижды забросил Денис Зернов (10-я, 20-я и 57-я минуты), Даниил Вовченко (47-я) и Игорь Гераськин (60-я).

Этот хет-трик стал вторым в карьере 16-го номера магнитогорской команды.

В составе «Авто» шайбы забросили Анатолий Голышев (38-я минута) и Стефан Да Коста (43-я).

Во втором периоде нападающий хозяев Никита Михайлис порезал коньком лицо главного арбитра Ивана Фатеева после неудачного падения. После оказанной медиками помощи рефери смог продолжить обслуживание встречи.

Счёт в серии стал 3-2. Следующий матч команды проведут 13 апреля в Екатеринбурге.

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