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Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал, за счёт чего удалось отыграться в матче с «Металлургом»

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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче с «Металлургом».
Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал, за счёт чего удалось отыграться в матче с «Металлургом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Колчин

«Получились «чёрт побери» голы. Соперник был быстрее в этих моментах. Здорово, что проявили характер и переломили ход матча. Конечно, команде нужно быстро восстановиться. Против нас играет сильный соперник. Важно не проиграть сопернику в движении. Спасибо болельщикам, которые сегодня гнали нас вперёд», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (9-я минута), Семён Кизимов (19-я), Анатолий Голышев (38-я, 60-я), Степан Хрипунов (60-я).

В составе «Магнитки» отличились Никита Гребёнкин (3-я), Александр Петунин (6-я), Данила Юров (8-я).

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут 11 апреля в Магнитогорске.

Ранее «Локомотив» впервые за 15 лет и второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф КХЛ.

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