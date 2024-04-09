Терещенко — о победе «Автомобилиста»: опытные игроки дают о себе знать

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о победе «Автомобилиста» над «Металлургом» в матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Опытные игроки дают о себе знать. Оборона у «Автомобилиста» всё-таки поопытнее. При счёте 3:0 «Металлург» должен был доводить матч до победы. «Автомобилист» — молодцы, не бросили играть. Отыграли хорошие шайбы и показали хороший хоккей», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (9-я минута), Семён Кизимов (19-я), Анатолий Голышев (38-я, 60-я), Степан Хрипунов (60-я).

В составе «Магнитки» отличились Никита Гребёнкин (3-я), Александр Петунин (6-я), Данила Юров (8-я).

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч команды проведут 11 апреля в Магнитогорске.

Ранее «Локомотив» впервые за 15 лет и второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф КХЛ.