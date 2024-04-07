Бросок Джонсона и 34 сейва Набокова: «Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» в овертайме полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» на выезде обыграл «Автомобилист» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В середине стартового периода команды обменялись голами: на щелчок Робина Пресса добиванием с пятака ответил Степан Хрипунов. В начале заключительного отрезка Дмитрий Силантьев опять вывел гостей вперёд, но за 48 секунд до конца основного времени Данил Романцев спас екатеринбуржцев. Однако уже на третьей минуте овертайма точку поставил Люк Джонсон. Также очередную яркую встречу провёл вратарь магнитогорцев Илья Набоков, совершивший 34 сейва.

«Автомобилист» в отличие от «Трактора» сумел составить фавориту реальную конкуренцию в полуфинале Кубка Гагарина. Уступив на выезде в первом матче, во втором он неожиданно оказался сильнее «Металлурга», забросив три шайбы в большинстве, и сравнял счёт в серии.

Далее противостояние переехало в Екатеринбург, и у подопечных Николая Заварухина появилась отличная возможность вырваться вперёд. Поддержка же болельщиков была обеспечена. Все билеты на небольшой «Уралец» были раскуплены за полтора часа. А в интернете некоторые перепродавали их за 26 тыс. рублей.

Что касается составов, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал дисквалифицировать магнитогорцев Максима Мухаметова и Егора Коробкина за грубые нарушения в предыдущей игре и обошёлся денежными штрафами. Но первый и без того не попал в заявку, а его место занял Максим Карпов, в последний раз появлявшийся на льду ещё 30 марта. У хозяев же не состоялось возвращение Кёртиса Волка, хотя Заварухин предполагал, что легионер будет готов.

Старт встречи получился неудачным для «Автомобилиста». Он провёл несколько атак в дебюте, но затем полностью отдал инициативу оппонентам. Команда пыталась искать свой шанс в быстрых встречных выпадах, но чаще всего просто выбрасывала шайбу через борт и дарила её «Металлургу». Гости на этом фоне смотрелись коллективом из другого дивизиона. Они действовали на гораздо более высоких скоростях и хорошими продольными передачами буквально разрезали чужую оборону. Да и стремительные Данила Юров, Роман Канцеров, Даниил Вовченко и другие регулярно пытались ввести снаряд в чужую зону и там уже искать партнёров передачами.

Если бы не Евгений Аликин, интрига могла умереть ещё до перерыва. Только в стартовом отрезке он совершил 11 сейвов. Особенно запомнилось его спасение, когда Карпов замыкал дальнюю штангу, воспользовавшись прострелом справа, но голкипер в невероятном шпагате остановил шайбу. И всё же на 11-й минуте «рыси» закономерно открыли счёт. Помогло как раз забегание Юрова. Протащив снаряд вперёд, форвард оставил его Робину Прессу, за мгновение до того выскочившему со скамейки, а тот могучим щелчком не оставил шансов Аликину.

Тем неожиданнее оказался быстрый ответ екатеринбуржцев. Соперники, видимо, расслабившись, зевнули встречную атаку. Дмитрий Силантьев не успел помешать Андрею Обидину бросить из правого круга. Илья Набоков не сумел зафиксировать шайбу, и её с пятака отправил в сетку Степан Хрипунов.

Далее вперёд могли выйти обе команды. Например, подключившегося Ника Эберта выводили на щелчок с убойной дистанции, но Набоков своевременно подставил щиток. Следом Силантьев отдал отменную передачу направо Макару Хабарову, однако тот не сумел перехитрить Аликина.

Во втором периоде преимущество переходило то к одной, то к другой стороне. Не успели хоккеисты вернуться на лёд, как Никита Михайлис совершил сольный проход по левому флангу, сместился в центр и бросил. Вратарь поймал шайбу ловушкой. Затем он же справился с выстрелом Игоря Гераськина после выигранного вбрасывания.

А на 25-й минуте первое удаление заработал «Автомобилист», когда Сергей Зборовский толкнул Силантьева на борт. Магнитогорцы в целом провели большинство не лучшим образом, но на 17 секунд едва не остались впятером против троих визави. Рефери не стал удалять Никиту Трямкина за удар по рукам Михайлису.

Следом нарушение правил допустил уже Гераськин. И хозяева вполне могли отличиться в неравных составах. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Анатолий Голышев выкатился из-за ворот практически на пятак и бросил, но Набоков своевременно свёл щитки. А чуть ранее он парировал дальний выстрел Джесси Блэкера.

Пусть реализовать большинство не удалось, екатеринбуржцы почувствовали уверенность в себе и активнее пошли вперёд. Лишь чудом не забил Егор Алексеев. Он красиво финтом обыграл Артёма Минулина в правом круге, однако не смог перехитрить Набокова. А Брукс Мэйсек из убойной позиции отправил снаряд выше.

Незадолго до перерыва преимущество перешло уже к гостям. Они накатывали одну атаку за другой, не позволяя соперникам смениться. В итоге у уставшего Эберта сдали нервы и он ударил по рукам Юрова. Казалось, «рыси» всё же огорчат Аликина. Но подопечные Заварухина встали стеной и каким-то чудом отбились.

Однако на 43-й минуте дружина Разина всё же отличилась и просто великолепным голом отметился Силантьев, ещё недавно выступавший в ВХЛ. Нападающий, воспользовавшись скидкой Канцерова, красиво убрал защитника и элегантно отправил шайбу точно в ближнюю девятку над плечом Аликина.«Автомобилист» такое развитие событий сбило с толку. У команды мало что получалось впереди. А если даже удавалось довести дело до щелчков, блестяще на последнем рубеже действовал Набоков. При этом нельзя сказать, что партнёры, как в случае с Даниилом Исаевым в «Локомотиве», не позволяли создавать моменты, но Илья действовал не по возрасту уверенно и хладнокровно.

Да и магнитогорцы пользовались возможностью и постоянно находили свободные зоны на чужой половине. Если бы им сопутствовало везение, встреча могла бы закончиться в основное время. Например, Аликин щитком парировал выстрел Павла Акользина из левого круга.

Но постепенно давление екатеринбуржцев возрастало. А ровно за пять минут до конца основного времени им невольно помог Орехов, ударивший Голышева клюшкой по рёбрам. Судья поначалу не зафиксировал фол, но, посоветовавшись с коллегами, изменил решение. «Металлург» отбился, хотя оппоненты упустили несколько шансов. Причём один из них имел вернувшийся на лёд Голышев. После передачи партнёра он бросал из правого круга в ближний угол наверняка, но Набоков успел переместиться.

Хозяева не опустили руки и за две минуты до сирены уже в равных составах сняли вратаря. В итоге данный ход сработал. Набоков не позволил Голышеву реализовать выход один на один, но «Автомобилист» продолжил штурм и добился своего. Данил Романцев, воспользовавшись прострелом от Трямкина, переправил шайбу в сетку.

В итоге овертайм продлился совсем недолго. В первой же атаке Канцеров выскочил на чужие ворота, но с близкой дистанции чудом зарядил выше. В ответ Набоков парировал две попытки в исполнении Мэйсека. Точку же поставил Люк Джонсон, не забивавший в плей-офф с 17 марта. Карпов завёз шайбу в чужую зону, развернулся и отдал пас на набегавшего американца, а тот не оставил шансов вратарю.

«Это была отличная игра моих партнёров, Карпова и Акользина. Они прекрасно всё сделали, а мне оставалось только оказаться в правильной точке. Павел сделал всё, а я уже ждал передачу от Максима и реализовал момент. Конечно, было обидно пропускать незадолго до конца основного времени, но в целом мы действовали хорошо. На овертайм просто собрались», — отметил автор победной шайбы.

Таким образом, «Металлург», дважды позволив «Автомобилисту» отыграться, всё же вырвал победу на выезде и снова повёл в серии. Следующий матч состоится уже 9 апреля.