«Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Робин Пресс (11-я минута), Дмитрий Силантьев (53-я) и Люк Джонсон (64-я).
В составе «Авто» шайбы забросили Степан Хрипунов (12-я) и Даниил Романцев (60-я).
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Магнитки». Следующий матч команды проведут 9 апреля в Екатеринбурге.
Ранее «Локомотив» победил «Трактор» и повёл 3-0 в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.