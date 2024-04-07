«Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Робин Пресс (11-я минута), Дмитрий Силантьев (53-я) и Люк Джонсон (64-я).

В составе «Авто» шайбы забросили Степан Хрипунов (12-я) и Даниил Романцев (60-я).

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Магнитки». Следующий матч команды проведут 9 апреля в Екатеринбурге.

Ранее «Локомотив» победил «Трактор» и повёл 3-0 в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.