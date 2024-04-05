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«Автомобилист» победил «Металлург» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл Магнитогорский «Металлург» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» победил «Металлург» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Стефан Да Коста (8-я и 38-я минуты), Анатолий Голышев (16-я) и Даниил Романцев (59-я). В составе проигравшей команды шайбы забросили Денис Зернов (28-я) и Дмитрий Силантьев (52-я).

Счёт в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Екатеринбурге.

Ранее «Локомотив» обыграл «Трактор» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ. 

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