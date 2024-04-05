Разин — о судьях в КХЛ: заменить их искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал судейство после матча с екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«В футболе сейчас у судей есть часы, которые сигнализируют им в случае положения «вне игры». Почему у нас судьям тоже не могут часики дать? Скорости очень большие, лайнсмены во многих моментах не успевают», — передаёт слова Разина ТАСС.

По словам специалиста, существуют недоработки, при которых трактовка правильного определения положения «вне игры» является или тяжёлой или несправдливой.

«Помню, в одном нашем матче в одном периоде арбитры не дали пять положений «вне игры». Давайте использовать современные технологии, как в теннисе, иначе игра ломается. Заменить судей искусственным интеллектом нельзя, но иногда хочется», — добавил он.

5 апреля «Автомобилист» победил «Металлург» во втором матче 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравнял счёт в серии, который на данный момент — 1:1.

Ранее тренер «Трактора» Заварухин заявил, что поражение от «Локомотива» является незаслуженным.