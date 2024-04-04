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Тренер «Трактора» — о поражении от «Локомотива»: незаслуженно проиграли

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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение команды во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива».

«Считаю, что незаслуженно проиграли, но это хоккей. Серия переезжает в Челябинск, там будет совсем другой хоккей. Будем думать, как дальше действовать», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Победную шайбу забросил Георгий Иванов.

Таким образом, «Локомотив» удвоил преимущество в серии — 2-0. Следующая игра пройдёт 6 апреля в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Александр Медведев раскритиковал решение КХЛ оштрафовать СКА за критику судейства.

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