Медведев раскритиковал решение КХЛ оштрафовать СКА за критику судейства
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Функционер отметил, что такое наказание для армейцев сродни двухминутному штрафу вратарю Никите Серебрякову в пятом матче серии с екатеринбургским «Автомобилистом».
«Это вместо профессионального разбора, в том числе публичного, и этого эпизода, и серьёзного разговора о том, куда и как плывёт наш судейский корабль», — сказал Медведев Sport24.
26 марта он заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона.
Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейским корпусом работу арбитров после плей-офф КХЛ.