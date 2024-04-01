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Медведев раскритиковал решение КХЛ оштрафовать СКА за критику судейства

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев отреагировал на решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать санкт-петербургский клуб за критику судейства.
Медведев раскритиковал решение КХЛ оштрафовать СКА за критику судейства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Функционер отметил, что такое наказание для армейцев сродни двухминутному штрафу вратарю Никите Серебрякову в пятом матче серии с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Это вместо профессионального разбора, в том числе публичного, и этого эпизода, и серьёзного разговора о том, куда и как плывёт наш судейский корабль», — сказал Медведев Sport24.

26 марта он заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейским корпусом работу арбитров после плей-офф КХЛ.

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