Медведев раскритиковал решение КХЛ оштрафовать СКА за критику судейства

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев отреагировал на решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать санкт-петербургский клуб за критику судейства.

Функционер отметил, что такое наказание для армейцев сродни двухминутному штрафу вратарю Никите Серебрякову в пятом матче серии с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Это вместо профессионального разбора, в том числе публичного, и этого эпизода, и серьёзного разговора о том, куда и как плывёт наш судейский корабль», — сказал Медведев Sport24.

26 марта он заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейским корпусом работу арбитров после плей-офф КХЛ.