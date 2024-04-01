В СКА рассчитывают обсудить с судейством работу арбитров после плей-офф КХЛ

Председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что клуб рассчитывает обсудить с судейским корпусом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) работу арбитров.

«Ещё идёт плей-офф, и судейский корпус занят. Надеюсь, после его завершения будет возможность серьёзно рассмотреть не только эпизоды, по которым могут быть разные мнения», — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что в СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф.