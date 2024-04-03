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Заварухин — после поражения от «Металлурга»: выпали из игрового ритма

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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Металлурга» в первом матче полуфинальной серии.
Заварухин — после поражения от «Металлурга»: выпали из игрового ритма
  • РИА Новости

«В первом периоде выпали из игрового ритма, соперник был быстрее, быстрее создавал моменты. Во втором периоде была более равная игра, были шансы забить, не хватило агрессии под воротами соперника. В третьем добавили, было больше шансов, не хватило трафика перед вратарём, который видел прямые броски очень хорошо. Идём дальше, это только первый матч», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Игра в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличился Александр Петунин (34-я) и Павел Акользин (58-я). У проигравших шайбу забросил Данил Романцев (59-я).

Счёт в серии стал 1-0. Следующий матч команды проведут 5 апреля в Магнитогорске.

Ранее «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ.

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