«Локомотив» победил «Трактор» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Игра в Ярославле на «Арене-2000. Локомотив» завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Александр Полунин (дубль), Мартин Гернат, Павел Красковский, Александр Елесин. У проигравших шайбы забросили Чарльз Робинсон и Михаил Котляревский.
Счёт в серии стал 1-0. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Ярославле.
Ранее сообщалось, что вратарь «Трактора» Фукале получил травму во втором периоде матча с «Локомотивом».