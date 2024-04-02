«Локомотив» победил «Трактор» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ

«Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Ярославле на «Арене-2000. Локомотив» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Александр Полунин (дубль), Мартин Гернат, Павел Красковский, Александр Елесин. У проигравших шайбы забросили Чарльз Робинсон и Михаил Котляревский.

Счёт в серии стал 1-0. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Ярославле.

Ранее сообщалось, что вратарь «Трактора» Фукале получил травму во втором периоде матча с «Локомотивом».