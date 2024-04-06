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В «Спартаке» рассказали о будущем Ковальчука

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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев высказался о будущем нападающего Ильи Ковальчука.
В «Спартаке» рассказали о будущем Ковальчука
  • РИА Новости

«Ковальчук? Вы же знаете, что у нас сегодня закрытие сезона и встреча с болельщиками. После того как мы закончили плей-офф, с большинством ребят на эти темы мы ещё не разговаривали. Это Илья должен принять решение — будет он продолжать карьеру или нет», — цитирует Беляева «Чемпионат».

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в начале декабря 2023 года. Соглашение действует до 30 апреля 2024 года.

30 марта «Спартак» проиграл «Металлургу» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ и вылетел из турнира.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».

 

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