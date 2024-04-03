31 сейв Набокова и первый гол Акользина: «Металлург» победил «Автомобилист» в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» на своём льду взял верх над «Автомобилистом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Подопечные Андрея Разина большую часть времени владели преимуществом и в общей сложности провели в большинстве 8 минут 55 секунд, однако открыли счёт в равных составах благодаря рикошету от конька защитника соперника Никиты Трямкина. И хотя ближе к концу встречи екатеринбуржцы перехватили инициативу, перевести игру в овертайм они не смогли. Сначала Павел Акользин поразил пустые ворота и удвоил преимущество хозяев, а за 42 секунды до сирены Данил Романцев всё же застал врасплох Илью Набокова, чья сухая серия завершилась на отметке 128 минут 6 секунд.

Второй финалист Кубка Гагарина определяется в противостоянии «Металлурга» и «Автомобилиста», которое можно смело назвать принципиальным. С 2016-го команды трижды встречались в плей-офф, правда, исключительно в первом раунде. Да и верх брали только более титулованные магнитогорцы. Но если в 2016 и 2018 годах екатеринбуржцы сумели выиграть по два матча, то год назад дали настоящий бой «Магнитке», а серия затянулась на все семь матчей.

И в этот раз психологическое преимущество вполне могло быть на стороне «Автомобилиста». Да, в сезоне они трижды уступили «Металлургу», зато в плей-офф уже сотворили две сенсации, поочерёдно расправившись с «Ак Барсом» и СКА, благодаря чему прослыли «убийцами фаворитов». Поэтому гости явно не испытывали мандража перед противостоянием с подопечными Андрея Разина, которые в этом году демонстрируют не такой звёздный подбор исполнителей, как до этого. К тому же и Сергей Широков вернулся в строй, а для полного комплекта не хватало разве что звёздного защитника Ника Эберта.

Тем не менее присутствие на льду капитана не помогло гостям добиться успеха в первом периоде. Он прошёл без голов, а преимуществом владели хозяева, гораздо чаще заставлявшие вступать в игру Евгения Аликина (15-9). Во многом этому поспособствовали удаления Максима Осипова и Дениса Баранцева: игроки с разницей в 55 секунд отправились на скамейку штрафников. Однако магнитогорцы не сумели воспользоваться великолепным шансом, а чуть ли не самым опасным был дальний выстрел Робина Пресса.

После перерыва «Автомобилист» какое-то время выглядел активнее. Данил Романцев атаковал с пятака, а Стефан Да Коста чудом не попал в створ из убойной позиции, хоть и немного промедлил с броском. Но порыв гостей сбило очередное удаление: на этот раз две минуты за подножку получил Никита Трямкин. И хотя его отсутствием на льду «Металлург» не воспользовался, защитник вскоре стал главным виновником пропущенной шайбы. Именно от его конька та отскочила в сетку ворот Аликина, а предшествовало этому поражение в силовой борьбе с Валерием Ореховым, буквально затащившим его во вратарскую. Гол записали на исполнявшего пас Александра Петунина, а хозяева повели в счёте — 1:0.

После второго периода «Автомобилист» уступал не только по числу заброшенных шайб, но и по другим ключевым показателям, в том числе броскам (18-28) и времени в атаке (06:58 — 11:48), опережая соперника разве что по количеству заблокированных бросков (16-8). И подопечным Николая Заварухина не оставалось ничего иного, кроме как идти вперёд большими силами и рисковать, попутно упрощая игру. Частично они попытались сделать это ещё в конце второго отрезка, когда стали понемногу отказываться от многоходовок и старались чаще нагружать Илью Набокова.

Однако отсутствие дисциплины продолжало сказываться на выступлении гостей. Казалось, они вот-вот сумеют взять инициативу в свои руки, но уже на первой минуте заключительного периода за задержку соперника клюшкой отдыхать отправился Широков. И пусть одна из худших команд плей-офф по реализации большинства вновь подтвердила свой статус, следующий отрезок прошёл под диктовку хозяев. Неплохой момент имел Люк Джонсон, а Артём Минулин и вовсе бросал без сопротивления, но либо Аликин стоял стеной, либо немного не хватило точности.

Заварухин так и не сумел успокоить своих подопечных. На седьмой минуте Широков вновь потерял самообладание и толкнул на борт Владислава Ерёменко. И опять покатил в штрафной бокс, предварительно чуть не устроив драку с Павлом Акользиным. Однако «Магнитка» снова ужасно провела большинство, а после того как оказалась в равных составах, чуть было не пропустила. Анатолий Голышев закрывал обзор Набокову, но тот всё же среагировал на щелчок Трямкина.

В итоге застать врасплох совершившего 31 сейв Набокова удалось лишь незадолго до финальной сирены. Массированная атака игравших вшестером екатеринбуржцев завершилась точным попаданием дежурившего на пятаке Романцева, помешавшего Илье как оформить четвёртый шатаут в нынешнем розыгрыше плей-офф, так и продлить сухую серию. Та завершилась на отметке в 128 минут 6 секунд. Правда, к этому моменту «Автомобилист» уже «горел» — 0:2. Решающую шайбу на 59-й минуте забросил Акользин. Казахстанский форвард поразил пустой створ ворот «Автомобилиста» и записал на свой счёт не только первый гол в плей-офф, но и 100-е очко в КХЛ. А «Металлург» одержал победу на своём льду и сделал первый шаг на пути к финалу Кубка Гагарина.