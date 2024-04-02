Дубль Полунина, три очка Красковского и травма Фукале: «Локо» обыграл «Трактор» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Локомотив» одержал волевую победу над «Трактором» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Челябинцы открыли счёт в дебюте, но ещё до перерыва позволили Александру Полунину и Мартину Гернату отличиться в неравных составах. В конце второго периода гости из-за травмы лишились основного вратаря Зака Фукале, а его сменщик Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф, пропустил трижды за пять минут игрового времени. Одними из главных героев в составе железнодорожников стали набравший три очка Павел Красковский и отдавший две голевые передачи Денис Алексеев.

Полуфинальная стадия Кубка Гагарина стартовала матчем «Локомотива» и «Трактора» в Ярославле. Обе команды горели желанием начать серию с победы. Железнодорожники считались фаворитами, но челябинцы не собирались делать им подарки. Показательно, что противостояния с «Салаватом Юлаевом» и «Динамо» они тоже открывали на выезде и оба раза брали верх.

Также было любопытно, в каком функциональном состоянии подойдут к встрече соперники. Ведь игроки «Трактора» получили целых десять дней на отдых после победы над бело-голубыми. В свою очередь, красно-зелёные провели седьмую встречу с «Авангардом» только 30 марта.

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Вопреки ожиданиям, главный тренер хозяев Игорь Никитин не стал проводить ротацию состава. Более того, он вообще не произвёл в нём ни одной замены. Зато у гостей вернулся в строй ключевой защитник Сергей Телегин, отсутствовавший из-за травмы с начала марта.

Челябинцы с ходу продемонстрировали, что затяжная пауза на них не сказалась. В дебюте они завладели инициативой и забрали шайбу под свой контроль. Подопечные Алексея Заварухина накатывали одну волну атаки за другой, но до поры оппоненты надёжно оборонялись и не позволяли им вылезать на пятак.

Однако на шестой минуте «Трактор» абсолютно закономерно открыл счёт. Если прежде ярославцы не оставляли ни щёлочки свободного пространства, то в этом эпизоде позволили Чарльзу Робинсону спокойно совершить рейд по правому краю со своей половины и точно бросить в дальний угол. Американец отметился пятым голом в нынешнем плей-офф, а ассистировал ему Телегин.

«Локомотив» в сложный момент опять проявил характер и ещё до перерыва перевернул ход неудачно складывающегося противостояния. Причём восстановить равновесие удалось в меньшинстве. Павел Красковский и Александр Полунин убежали в контратаку, и последний после отличной передачи партнёра перехитрил Зака Фукале в ближнем бою.

Незадолго до перерыва уже хозяева получили возможность поиграть в большинстве и мгновенно реализовали его. Причём Мартин Гернат, как и в шестом матче с «Авангардом», забил в самом конце первого периода. На этот раз шайба оказалась в сетке менее чем за три секунды до сирены.

Второй же отрезок проходил полностью под диктовку дружины Никитина. Гости поначалу пытались атаковать, однако никто не позволял им бросать с близкой дистанции. Приходилось проверять Даниила Исаева на прочность щелчками от бортов. Но один из лучших вратарей Кубка Гагарина спокойно справлялся с такими угрозами.

Постепенно ярославцы сами всё сильнее увеличивали давление на чужую оборону. Они организовывали одну атаку за другой, не позволяя челябинцам сменяться и пользуясь тем, что их скамейка находилась у дальнего борта. Такая тактика работала в сериях с ЦСКА и «Авангардом», сработала и сейчас.

Гости всё сильнее прижимались к собственным воротам, не в силах даже проброситься. Если бы не Фукале, счёт мог измениться гораздо быстрее. Канадец грамотно перекрывал весь створ и не позволял обмануть себя. Так, в одном из эпизодов Максим Шалунов бросал прямо из центра с нескольких метров, но вратарь свёл щитки. Чуть позже он не побоялся грудью принять шайбу после выстрела Максима Берёзкина из правого круга.

А незадолго до перерыва произошло страшное для «Трактора» событие — Фукале получил травму. Шалунов, совершая вираж по правому борту, потерял равновесие и влетел ему точно в левую ногу. Несколько минут врачи оказывали хоккеисту помощь, но продолжить игру он не сумел. Менять легионера пришлось дебютанту плей-офф Сергею Мыльникову.

Практически сразу его вынудили доставать шайбу из сетки — Александр Полунин отличился, воспользовавшись пасом из-за лицевой. Тут же у Альберта Яруллина сдали нервы, и он во второй раз за вечер отправился на скамейку штрафников. Но в меньшинстве «Трактор» неожиданно сократил отставание, взяв пример с соперников. Скоростной Михаил Котляревский убежал на рандеву с Исаевым и легко переиграл его.

Однако в концовке отрезка железнодорожники опять реализовали большинство и вернули комфортную для себя разницу в счёте. За несколько секунд до выхода на площадку Яруллина Красковский не оставил шансов Мыльникову броском с близкой дистанции и набрал третье очко в матче.

Заключительный период стартовал для «Локомотива» с курьёзного гола Александра Елесина. Причём невольно помог ему Данил Юртайкин, потерявший клюшку. Защитник легко объехал соперника и с довольно острого угла неожиданно бросил. Вратарь, казалось, перекрывал угол, но шайба каким-то образом просочилась между штангой и его амуницией. Мыльникова остаётся только пожалеть. В дебютном противостоянии Кубка Гагарина он пропустил трижды за пять минут игрового времени. С одной стороны, к Сергею возникли вопросы в эпизоде с парой голов. С другой, войти в такую игру было крайне непросто.

Остаток матча, по сути, превратился в пустую формальность, хотя гости шли вперёд до конца. Да и хозяева порой оказывали им поддержку. Сначала малым штрафом наказали Ивана Чеховича, а потом — Никиту Кирьянова. Но «Трактор» в большинстве не создал совсем ничего. И лишь в равных составах реактивный Котляревский совершил очередной забег и едва не оформил дубль.

Окончательно же всё стало ясно, когда опять взялся за старое Робинсон. В концовке встречи, когда Исаев зафиксировал шайбу в ловушке, легионер зачем-то несколько раз ударил его клюшкой, спровоцировав небольшую потасовку. Судья выписал нарушителю четыре минуты. Однако увеличить разрыв в счёте красно-зелёные не сумели. Они и не настаивали на этом, просто затягивая время.

Главное, подопечные Никитина начали полуфинал с победы и продемонстрировали, что отсутствие отдыха после серии с «Авангардом» на них не сказалось. И даже пропустив, они быстро вернули игру в нужное для себя русло.