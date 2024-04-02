Заочная дуэль братьев Заварухиных и месть Разина бывшей команде: главные интриги полуфинала Кубка Гагарина

Двоюродные братья Алексей и Николай Заварухины постараются сотворить новые сенсации во главе «Трактора» и «Автомобилиста». Наставник «Металлурга» Андрей Разин попробует огорчить команду из Екатеринбурга, откуда его уволили в 2016-м. Также болельщики станут свидетелями дуэли вратарей-дебютантов плей-офф Ильи Набокова и Евгения Аликина в уральском дерби и противостояния ведущего звена «Локомотива» Максим Берёзкин — Артур Камов — Максим Шалунов с неуступчивыми защитниками челябинцев. Главные интриги полуфиналов Кубка Гагарина — в материале RT.

Опасный вызов для «Трактора»

Если бы перед началом плей-офф болельщикам сообщили, что в полуфинал пробьются «Автомобилист» и «Трактор», а целый ряд грандов при этом вылетит, большинство, вероятно, не поверило бы. Однако команды под руководством двоюродных братьев Алексея и Николая Заварухиных произвели фурор и выбили сразу несколько фаворитов.

«Танкисты» оказались сильнее «Салавата Юлаева» и «Динамо». Причём москвичам, завоевавшим Кубок Континента, они не уступили ни разу. Это тем более удивительно, что в регулярке коллектив не блистал, заняв только шестую позицию в таблице Восточной конференции и всего на два очка опередив «Ладу».

Однако далее его ждёт соперник практически без слабых мест — «Локомотив». В двух предыдущих сериях с ЦСКА и «Авангардом» он продемонстрировал, что не только обладает сбалансированным ровным составом, но и психологически готов к борьбе за трофей, свидетельством чему послужил успех в решающем противостоянии с омичами. Даже нападающий «Спартака» Илья Ковальчук именно ярославцев назвал главными претендентами на Кубок Гагарина. Спотыкаться на челябинцах они просто не имеют права.

Пожалуй, главная интрига заключается в том, пойдёт ли затяжная пауза на пользу андердогу. Тот провёл последний матч с «Динамо» 22 марта и получил на отдых целых 10 дней. По словам Алексея Заварухина, несколько дней его подопечные ничего не делали и просто приходили в себя. Товарищеские встречи тоже было решено не проводить.

«Никого не нагружали. Единственное — в последние дни уделили внимание игре «5 на 5», чтобы поддержать тонус. Посмотрим, в каком состоянии будет команда», — отметил специалист.

«Локомотив» же завершил противостояние с омичами только 30-го числа. Но главный тренер красно-зелёных Игорь Никитин уверен: отсутствие передышки пойдёт на пользу.

«Не нужно ни о чём думать. Вчера отдохнули, сегодня поработали, а завтра — уже игра. После серии станет понятно. Кто возьмёт верх, тому в плюс и пошло. Мы не заморачиваемся и спокойно готовимся», — подчеркнул он.

Согласились с ним и некоторые хоккеисты. Например, нападающий Артур Каюмов считает, что всегда лучше играть, чем тренироваться. Пока физическая форма красно-зелёных не вызывает вопросов, и даже в седьмом матче с омичами они выглядели максимально свежими.

Главным их козырем остаётся надёжная оборона. В 12 встречах они пропустили лишь 22 шайбы. Регулярно выручает партнёров и Даниил Исаев, оформивший в плей-офф уже два «сухаря» и имеющий одинаковый коэффициент надёжности с Ильёй Набоковым (1,75). С другой стороны, на последнем рубеже челябинцев великолепно смотрится Зак Фукале. Пусть канадца огорчали чаще коллеги (25 голов против 22), в сложные моменты он приходил на помощь одноклубникам и помогал им побеждать. Чего стоят хотя бы ряд сейвов в овертайме второй встречи с «Динамо». Сравняй москвичи счёт тогда, и всё могло сложиться для них иначе.

В любом случае мощные защитники и надёжный голкипер явно не будут предоставлять «Трактору» столько моментов и пространства, как те же бело-голубые. Но Заварухин уверен, что способ нейтрализовать сильные стороны соперников есть.

«Они действуют примерно по одной системе. Да, есть большие защитники. На это мы внимание обратили. У нас имеются более быстрые исполнители, которые должны этих защитников разворачивать и обыгрывать. Мастерство наших форвардов обязано сыграть свою роль», — добавил специалист.

Зато челябинцы, как и в предыдущих сериях, готовы взять своё невероятной сплочённостью и самоотдачей. Неслучайно они занимают вторые места в плей-офф как по отборам (63), так и перехватам (85). А когда надо, готовы буквально физически сминать противника. Например, встречи с «Салаватом Юлаевым» больше запомнились не голами, а драками, в которых уверенность уфимцев в себе оказалась сломлена.

«У них много ребят, выступавших в финале Кубка Гагарина и других лигах. Я жду от них атакующего хоккея. Там много североамериканцев, они будут провоцировать. Мы должны оставаться терпеливыми и собранными. Их вратаря пока не разбирали», — отметил Каюмов.

Однако будет, на кого посмотреть и в атаке. В «Локомотиве» на первый план неожиданно вышло звено Максим Берёзкин — Каюмов — Максим Шалунов. Первые двое лидируют в командной гонке бомбардиров с десятью очками. Символично, что именно их голы в седьмой встрече помогли выбить «Авангард».

Есть свои звёзды и в ростере «Трактора», пусть он и делает ставку в первую очередь на коллективные действия. 23-летний Максим Шабанов выбил те же десять очков (3 + 7). Антон Бурдасов забил «Динамо» в трёх матчах подряд. А в активе Чарльза Робинсона уже четыре гола, хотя он больше запомнился драками.

А для Владимира Ткачёва данные игры вовсе окажутся особенными, ведь с 2019-го по 2021-й он защищал цвета как раз «Локо», пусть и без особого блеска. Затем он переехал в Челябинск, где уже раскрылся. Теперь у форварда есть возможность доказать, что его зря отпускали из Ярославля.

«Отдавал ли предпочтение железнодорожникам в серии с «Авангардом»? На самом деле, нет. Это уже часть истории. Игрок чаще всего выступает за несколько клубов за карьеру. Это пройденный этап», — заверил Ткачёв.

Неуступчивый соперник «Металлурга»

Между тем, во втором полуфинале состоится уральское дерби. И если попадание «Металлурга» в четвёрку сильнейших Кубка Гагарина никого не удивило, то мощная поступь «Автомобилиста» стала приятным откровением. Не сравнить её даже с успехами «Трактора», в пятый раз добравшегося до этой стадии.

Екатеринбуржцы до того лишь раз выходили во второй раунд плей-офф. При этом по ходу регулярки они, как и челябинцы, испытывали проблемы. Ходили даже слухи об отставке Николая Заварухина, но они не подтвердились.

И в матчах на вылет доверие ему воздалось сторицей. Сначала команда сенсационно выбила из борьбы действующего финалиста «Ак Барс», а затем сломила сопротивление грозного СКА. Однако теперь одной из главных сенсаций придётся ещё тяжелее, ведь магнитогорцы заняли первое место на Востоке, а в Кубке Гагарина оказались сильнее самого результативного коллектива лиги «Спартака». Подопечные Андрея Разина прекрасно понимают, что у них есть отличный шанс шагнуть в финал и не намерены его упускать.

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С другой стороны, оппонентам нечего терять. Они уже стали героями и даже если уступят, удостоятся исключительно похвалы.

Однако едва ли фаворит допустит недооценку. Да и Разин точно подойдёт к этому противостоянию с максимальным настроем. Дело в том, что начинал свою карьеру в КХЛ специалист именно в Екатеринбурге. В 2016-м ему удалось вывести скромный местный коллектив в плей-офф. Причём в стартовом раунде он тогда сошёлся как раз с «Металлургом». «Авто» даже начали с победы, а затем сумели сравнять счёт. Но класс соперника сказался — они победили в шести встречах. В октябре молодого тренера неожиданно уволили после серии неудач, и он сразу возглавил «Югру».

«В полуфинале все соперники стали бы принципиальными, «Автомобилист» — не исключение. Это хороший коллектив с большим опытом, пусть прежде не пробивался так далеко. Зато екатеринбуржцы побили все рекорды. Главное, в составе оппонента достаточно опытных хоккеистов, обладающих хорошей техникой и культурой паса. Они способны выжимать максимум из полумоментов. У них отличный процент реализации. Будем обращать на это внимание ребят», — цитирует наставника официальный сайт клуба.

Любопытно, что пути команд пересеклись в плей-офф и в прошлом сезоне — тоже в четвертьфинале. Ещё тогда подопечные Николая Заварухина едва не сотворили сенсацию. По ходу противостояния они повели со счётом 3:2 и получили возможность поставить точку на выезде, но не воспользовались ей. Ещё обиднее для них сложился домашний решающий поединок. Хозяева быстро пропустили, но в ответ забросили три собственные шайбы. Однако гости спаслись в концовке, а в овертайме всё решил бросок Николая Голдобина. Теперь екатеринбуржцы постараются взять реванш.

«Считаю, не надо останавливаться на месте, нужно идти дальше за счёт командных действий. А как не верить в успех, если ты занимаешься любимым делом? Как стоя на лавке, не верить в подопечных? Это невозможно. Понятно, что победы вселили ещё больше веры, но мы знали, что есть мастеровитые исполнители, которые могут и которых главное было объединить в один кулак», — подчеркнул Заварухин.

Вообще данное противостояние интересно с точки зрения сразу нескольких персональных дуэлей, в том числе вратарской. Лицом к лицу предстоит сойтись двум ярким дебютантам Кубка Гагарина — Илье Набокову и Евгению Аликину. Пока первый выглядит предпочтительнее. 21-летний хоккеист оформил три «сухаря» в серии со «Спартаком». Он также наряду с Фукале и Исаевым лидирует по количеству побед (8) и числу отражённых бросков (381). Нет равных ему и по проценту отражённых (94,8 %), если не брать в расчёт Амира Мифтахова и Дмитрия Лобезникова, не сыгравших в плей-офф ни одного полного матча.

Аликин великолепно провёл первые встречи со СКА, но в двух последних допускал ошибки и неизменно отправлялся на скамейку запасных. По крайне мере, у него есть достойный сменщик в лице Владимира Галкина. Набоков же вынужден рассчитывать только на себя, поскольку Никита Подскребалин травмирован, а на скамейке его подменяет такой же юный Александр Смолин.

Также болельщиков ждёт сражение самой надёжной обороны Кубка Гагарина (21 пропущенная шайба) против одной из наиболее мощных атак. Дружина Заварухина действует максимально самоотверженно и смело. Например, в заключительной игре со СКА она заблокировала 33 щелчка, тогда как петербуржцы — восемь.

В свою очередь, магнитогорцы отличились 30 раз и уступают по данному показателю только «Трактору» и «Локомотиву», имеющим в активе по 32 гола. Наконец, встречу «Металлурга» и «Автомобилиста» вполне можно назвать схваткой молодости и опыта. Фаворит обладает самым юным ростером в полуфинале (в среднем 24,7 года), а оппонент — самым возрастным (27,8 года).

Причём молодёжь у Разина исполняет ключевую роль. О значении Набокова для коллектива написано выше. 19-летний Роман Канцеров открыл счёт в решающем противостоянии со «Спартаком» и имеет в активе семь очков. Данила Юров, который старше на год, не только стал лучшим бомбардиром «Магнитки» в регулярке, но и оформил дубль в пятом поединке с красно-белыми. Те же семь баллов набрал 23-летний Дмитрий Силантьев.

У екатеринбуржцев выделяются более опытные исполнители. Алексей Макеев отличился четырежды и столько же раз ассистировал партнёрам. Анатолий Голышев забросил пять шайб. Но всё же явных лидеров в команде нет, и выстрелить в любой момент способен каждый.

Однако отсутствие сразу двух ключевых исполнителей всё-таки способно ударить по ней в полуфинале. Набравший пять очков ветеран Сергей Широков получил повреждение ещё на старте серии со СКА, а защитник Джесси Блэкер — в третьей игре с петербуржцами. Остаётся надеяться, что врачи клуба сумеют поставить обоих на ноги.