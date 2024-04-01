Кравец: что произошло после первого раунда плей-офф, я по‑человечески не понимаю

Экс главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец поделился мнением относительно ситуации со своей отставкой по ходу второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Я хотел вместе с «Авангардом» добиться хорошего результата. Что мы и сделали в регулярке. И я рад, что мы прошли первый раунд. То, что произошло потом, я по‑человечески не понимаю», — сказал Кравец «Матч ТВ».

Специалист отметил, что открыт к предложениям возглавить новую команду.

19 марта руководство омского клуба сообщило об отставке Михаила Кравца.

Ранее стало известно, что Сергей Звягин назначен главным тренером «Авангарда».