Кожевников — о «Локомотиве»: видимо, проводники этого состава заваривают крепкий чай

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал выступления ярославского «Локомотива» в плей-офф Кубка Гагарина.

Хоккейный эксперт назвал железнодорожников «машиной, которая никогда не останавливается».

«Видимо, крепкий чай проводники этого состава заваривают! (смеётся)» — сказал он в беседе с Russia-Hockey.ru

При этом Кожевников подчеркнул, что несмотря на достигнутый результат, он не может назвать игру ярославцев яркой. Он отметил, что смотреть на выступления подопечных Игоря Никитина — не самое интересное занятие.

Ранее Кожевников пожелал Федотову удачи в «Филадельфии».