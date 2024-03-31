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Кожевников — о «Локомотиве»: видимо, проводники этого состава заваривают крепкий чай

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал выступления ярославского «Локомотива» в плей-офф Кубка Гагарина.
Кожевников — о «Локомотиве»: видимо, проводники этого состава заваривают крепкий чай
  • РИА Новости

Хоккейный эксперт назвал железнодорожников «машиной, которая никогда не останавливается». 

«Видимо, крепкий чай проводники этого состава заваривают! (смеётся)» — сказал он в беседе с Russia-Hockey.ru

При этом Кожевников подчеркнул, что несмотря на достигнутый результат, он не может назвать игру ярославцев яркой. Он отметил, что смотреть на выступления подопечных Игоря Никитина — не самое интересное занятие.

Ранее Кожевников пожелал Федотову удачи в «Филадельфии».

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