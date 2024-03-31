Кожевников — о «Локомотиве»: видимо, проводники этого состава заваривают крепкий чай
- РИА Новости
Хоккейный эксперт назвал железнодорожников «машиной, которая никогда не останавливается».
«Видимо, крепкий чай проводники этого состава заваривают! (смеётся)» — сказал он в беседе с Russia-Hockey.ru
При этом Кожевников подчеркнул, что несмотря на достигнутый результат, он не может назвать игру ярославцев яркой. Он отметил, что смотреть на выступления подопечных Игоря Никитина — не самое интересное занятие.
Ранее Кожевников пожелал Федотову удачи в «Филадельфии».