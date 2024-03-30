В сухом остатке: «Металлург» и «Локомотив» обыграли «Спартак» и «Авангард» и вышли в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Металлург» одержали сухие победы в гостях над «Авангардом» и «Спартаком» и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Ярославцы в Омске склонили чашу весов на свою сторону благодаря голам Артура Каюмова и Максима Берёзкина, а магнитогорцы в Москве взяли верх после точных бросков Романа Канцерова, Дениса Зернова и Никиты Михайлиса. Главными же героями встреч стали голкиперы Даниил Исаев и Илья Набоков, совершившие 21 и 38 спасений и оформившие второй и третий сухари в плей-офф.

Голы Каюмова и Берёзкина и спасения Исаева

После четвёртого матча мало кто мог предположить, что «Авангарду» и «Локомотиву» придётся проводить седьмой. Ярославцы уверенно вели в счёте и в целом смотрелись сильнее. Омичи же вдобавок отправили в отставку Михаила Кравца и назначили на его место Сергея Звягина.

Однако рокировка прямо по ходу плей-офф неожиданно сработала. Команда сплотилась вокруг нового наставника, успокоилась и одержала две победы. В том числе удалось это сделать на выезде, когда соперники могли ставить точку. И они были к этому очень близки, поскольку вели 2:0. Но «ястребы» совершили невероятный камбэк и восстановили равновесие.

В решающем противостоянии преимущество было уже на их стороне. Во-первых, они почувствовали уверенность в себе. Во-вторых, принимали оппонента на заполненной до отказа «Джи-Драйв-Арене».

Но на этот раз прогнозы абсолютно не оправдались. А подопечные Игоря Никитина продемонстрировали наличие характера. Складывалось впечатление, что хозяева при поддержке болельщиков сразу пойдут вперёд. На деле подавляющей инициативой владели гости. Показательная статистика: в стартовом периоде они нанесли 11 бросков в створ при всего двух у визави.

До поры мешал им открыть счёт только Павел Хомченко, который действовал в высшей степени надёжно. Например, он справился с могучим щелчком Георгия Иванова под перекладину и с броском с неудобной руки Максима Берёзкина. А порой вратарю просто везло, как в эпизоде, когда всё тот же Берёзкин чудом не попал по шайбе на пятаке после прострела Артура Каюмова из-за ворот.

А потому гол последнего незадолго до перерыва стал абсолютно логичным. Причём форвард всё сделал самостоятельно: отобрал снаряд в чужой зоне, прорвался вперёд и из левого круга отправил его в дальний угол без шансов для голкипера.

Во втором отрезке «Авангард» вынужден был идти вперёд. Он чаще владел шайбой и пытался раскачать надёжную оборону соперников. Но что-то создать получалось редко. Зато железнодорожники отвечали куда более интересными контрвыпадами. Особенно запомнился момент, когда шайба отскочила от лицевого борта прямо к Степану Никулину. Тот из убойной позиции бросал наверняка, но Хомченко в футбольном броске каким-то чудом выручил партнёров.

Только после этого несколько подходов имела дружина Звягина. Но надёжно играл и Даниил Исаев, до того почти не приходивший одноклубникам на помощь. Сначала Николай Прохоркин прорвался по левому флангу и бросил в ближний. А затем Томаш Юрчо из круга вбрасывания отправил снаряд в дальний, но вратарь отразил её блином.

А после перерыва положение «ястребов» стало совсем непростым. Причём отличился Берёзкин, проводивший 200-й матч за «Локо». Он совершил рывок из своей зоны, красиво на замахе убрал распластавшегося на льду защитника и аккуратно бросил в дальнюю девятку.

У хозяев оставалось достаточно времени, чтобы спастись, и они попытались совершить очередной камбэк. Но ярославцы защищались достаточно спокойно. Как правило, они организовывали прессинг в средней зоне и не позволяли омичам прорываться на ударную дистанцию. Когда же дело до бросков всё-таки доходило, выручал Исаев, совершивший 20 сейвов и оформивший «сухарь». Да и сами ярославцы врывались в свободные зоны и тревожили Хомченко. Не удалось подопечным Звягина и реализовать большинство за удаление Иванова. В концовке они сняли вратаря, но всё равно не сумели отличиться.

Финальная сирена зафиксировала в целом справедливую победу «Локомотива», который шестой раз в истории и впервые с 2017-го вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Дальше остановить его попытается одно из главных открытий нынешнего розыгрыша плей-офф — «Трактор».

Очки Зернова и Силантьева и сейвы Набокова

В другом четвертьфинале «Спартак» и «Металлург» должны были определить, потребуется ли им седьмая встреча. В предыдущей магнитогорцы оказались сильнее и повели в серии — 3:2. Однако москвичи сохраняли возможность в домашних стенах опять восстановить равновесие.

При этом Алексей Жамнов внёс серьёзные изменения в состав, часть из которых оказались вынужденными. Не попал в заявку ключевой защитник Михал Чайковски, в предыдущем поединке игравший в защитной маске. Также не оказалось Шейна Принса и Александра Беляева. Зато вернулись Александр Бурмистров и Илья Ковальчук, которому наставник предоставил передышку в Магнитогорске. А место на последнем рубеже ожидаемо занял Андрей Кареев, прекрасно вышедший на замену в четверг. В свою очередь, Андрей Разин оставил ростер без рокировок.

Несмотря на то что красно-белым жизненно важно было отыгрываться, стартовый период остался за гостями. Они активно атаковали и не позволяли оппонентам спокойно выходить из зоны, включая высокий прессинг при потерях. Особенно хорошо было звено Денис Зернов — Максим Карпов — Роман Канцеров. Трое скоростных нападающих создавали огромные проблемы оставшемуся без ключевого защитника сопернику.

До поры выручал партнёров Кареев, который только в данном отрезке отразил невероятные 16 щелчков. Здесь любопытно сравнение с Исаевым, который за весь поединок совершил 20 сейвов. Получивший возможность резервист пользовался ею. Чего стоит эпизод, когда Никита Михайлис отличным переводом от левого борта нашёл почти на пятаке абсолютно свободного Данилу Юрова, но вратарь своевременно сократил дистанцию и выловил шайбу ловушкой. Чуть позже Андрей справился с выстрелом Люка Джонсона в упор. О простых набросах нет смысла вести и речь. Голкипер действовал надёжно и старался сразу ловить снаряд, чтобы не позволять добивать.

Москвичей же будто захлестнули эмоции. Они регулярно организовывали контратаки, но в их действиях было много ненужной суеты. Неслучайно опытный Ковальчук после каждой смены пытался успокоить товарищей на скамейке. Один стопроцентный момент у подопечных Жамнова всё-таки имелся. Павел Порядин совершил сольный проход и вывел Николая Голдобина один на один. Илья Набоков не позволил форварду отличиться, а Робин Пресс нарушил правила. Но большинство столичный коллектив, как чаще всего бывает в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, загубил.

А на 18-й минуте «Металлург» отметился закономерным голом. Команда провела контрвыпад, и Дмитрий Силантьев отличным пасом от левого борта нашёл в центре Канцерова. Тот броском с ходу не оставил шансов Карееву.

Второй период вовсе стартовал с того, что «магнитка» создала целый ряд моментов. Однако вновь прекрасно справился со всеми угрозами вратарь. Но затем инициатива плотно перешла к москвичам. Причём некий перелом в игру внесло звено Ковальчука, активно проведшее свою смену и взвинтившее обороты.

Подхватили запал и партнёры. Наиболее тревожно за дружину Разина стало, когда Виталий Орехов сбил Бурмистрова, убегавшего на рандеву с Набоковым, и получил две минуты. Этим большинством, в отличие от предыдущего, красно-белые распорядились как подобает. Они заперли визави в зоне и наносили удар за ударом. Но гости чудом выстояли во многом благодаря Набокову.

Далее «Спартак» продолжил атаковать по инерции, но упускал выгодные шансы. Например, Ковальчук гениальным тонким пасом вывел Германа Рубцова один на один с вратарём, но тот не успел нанести бросок. А следом Михаил Мальцев из правого круга угодил в штангу.

Ну а в концовке периода опять забил «Металлург». Он и до того периодически организовывал острые встречные атаки. В ходе одной из них Никита Гребёнкин умчал на свидание с Кареевым, но не сумел его перехитрить. На этот раз Денис Зернов, скорости которого может позавидовать каждый хоккеист, промчался по левому борту, сместился в центр и спокойно поразил ближний.

Заключительный отрезок, по сути, превратился в пустую формальность. Красно-белые, конечно, шли вперёд, но без эмоций, прекрасно понимая, что спастись почти нереально. Да и магнитогорцы образцово действовали в защите. Они перекрыли все свободные зоны и не позволяли оппонентам комбинировать на своей половине, выдавливая их за синюю линию. Если даже броски и следовали, то становились лёгкой добычей для Набокова.

Куда интереснее смотрелись регулярные встречные выпады гостей. Отличиться вполне могли и Зернов, и Юров, если бы не реакция Кареева. Но одна из таких контратак всё-таки закончилась голом. Андрей не позволил визави поразить ближний угол. Последовало вбрасывание, выигранное «Металлургом». А далее Михайлису никто не помешал «расстрелять» вратаря. Таким образом, самый высокооплачиваемый хоккеист команды отметился дебютным голом в нынешнем розыгрыше плей-офф.

После этого интрига умерла окончательно. Практически за четыре минуты до сирены Жамнов пошёл ва-банк и снял голкипера, но не помогло и это. Более того, тут же Юров невольно выбросил снаряд за пределы площадки и отправился на скамейку штрафников. Красно-белые не забили даже в формате «шесть на четыре». Они снова не сумели огорчить Набокова, превратившегося для них в злого гения. Илья оформил третий «сухарь» в серии и пропустил всего восемь шайб. При этом перед пятым матчем ему исполнился только 21 год.

А коллектив Разина взял верх и в седьмой раз в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина, где померится силами с «Автомобилистом».