Жамнов ответил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Металлургом» в пятом матче серии

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о поражение от магнитогорского «Металлурга» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Не хватило игровой дисциплины, начали делать то, что не нужно делать. Пошли ошибки, контратаки, голы. Наши ошибки привели к такому результату в первом периоде. Команда смотрелась достойно, но игра складывается 60 минут, нужны концентрация и выполнение игрового задания. Кареев молодец, вошёл в игру, держал нас в тонусе», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

По словам наставника, у его подопечных игра не задалась. При этом он не смог ответить, почему красно-белые выступают неровно в нынешнем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чередуя матчи в высокой и низкой результативностью.

Ранее сообщалось, что «Металлург» взял верх над «Спартаком» и повёл в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. При этом в первом периоде магнитогорцы трижды поразили ворота соперника, заставив того сменить вратаря — вместо Дмитрия Николаева вышел Андрей Кареев.