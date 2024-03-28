«Металлург» победил «Спартак» и вышел вперёд в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на своём льду сломил сопротивление московского «Спартака» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Проходившая в Магнитогорске встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Андрея Разина. В составе хозяев дублем отметился Данила Юров (восьмая и 20-я минуты), по голу на свой счёт записали Денис Зернов (12-я), Даниил Вовченко (35-я) и Егор Коробкин (55-я). При этом две передачи в активе Александра Петунина и Робина Пресса.

У «Спартака» отличились Михаил Мальцев (38-я), Герман Рубцов (49-я) и Павел Порядин (52-я), также выступившего в роли ассистента. Помимо него, два очка (0 + 2) набрал Николай Голдобин.

«Металлург» прервал серию из двух подряд поражений и вышел вперёд в серии со «Спартаком» — 3-2.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер ПХК ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).