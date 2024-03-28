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«Металлург» трижды забил «Спартаку» в первом периоде матча 1/4 финала плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» трижды поразил ворота московского «Спартака» в стартовом периоде пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
«Металлург» трижды забил «Спартаку» в первом периоде матча 1/4 финала плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

На восьмой минуте счёт открыл Данила Юров, отличившийся с передач Александра Петунина и Алексея Маклюкова. А чуть более четырёх минут спустя Денис Зернов с паса Романа Канцерова удвоил преимущество.

Окончательный счёт по итогам первого периода установил тот же Юров, огорчивший Дмитрия Николаева за 52 секунды до сирены об окончании отрезка. В роли ассистентов выступили тот же Петунин и Никита Михайлис.

После первого периода «Металлург» на своём льду громит «Спартак» в пятом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 2:2.

Ранее сообщалось, что на шестом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» — «Авангард» усилят меры безопасности.

 

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