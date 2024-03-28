Сила характера: «Авангард» отыгрался с 0:2 в Ярославле и сравнял счёт в серии, «Спартак» почти спасся в Магнитогорске

«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Омичи уступали со счётом 0:2, но перевернули ход матча во втором периоде благодаря голам Игоря Мартынова, Семёна Чистякова и Николая Прохоркина. Причём последний реализовал большинство за три секунды до сирены на перерыв. В другой встрече дня «Металлург» оказался сильнее «Спартака». Москвичи пропустили четыре безответные шайбы, но в заключительном отрезке сократили отставание до минимума. А все вопросы снял только точный бросок Егора Коробкина в концовке.

Дубль Юрова и ошибки Николаева

Противостояние «Металлурга» и «Спартака» пока получается самым упорным в четвертьфинале Кубка Гагарина. Магнитогорцам удалось выиграть два первых матча, но дома москвичи восстановили равновесие. Пятая же встреча во многом превращалась в ключевую, поскольку один из соперников мог обеспечить себе решающее преимущество. Красно-белые в случае победы вовсе получали отличную возможность завершить серию 30 марта в родных стенах.

А у одного из лидеров команды — Николая Голдобина — появилась дополнительная мотивация, ведь его супруга в день игры родила дочь. Наверняка форвард горел желанием сделать ей подарок на льду. Но не обошлось и без потерь в линии нападения. Илья Ковальчук и Александр Бурмистров по неясным причинам даже не попали в заявку, а их места заняли Шейн Принс и Александр Беляев. В распоряжении Андрея Разина были все сильнейшие, в том числе Дмитрий Силантьев, который восстановился от повреждения.

Защитник же Дмитрий Вишневский проводил юбилейный 400-й поединок за «Спартак» и стал девятым хоккеистом в истории клуба, которому это удалось, при этом первым в эпоху КХЛ.

Также по теме Армейская рокировка: Воробьёв сменит Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Илья Воробьёв возглавит хоккейный ЦСКА в новом сезоне. На этом посту бывший наставник «Металлурга» и сборной России сменит Сергея...

Однако порадовать капитана партнёры не сумели. Гости потерпели болезненное поражение, хотя серьёзно перебросали визави — 40:28. Во многом судьбоносным получился стартовый отрезок, когда подопечные Алексея Жамнова пропустили три безответные шайбы и оказались в критическом положении. Причём не лучшим образом действовал Дмитрий Николаев, оформивший сухарь в предыдущей встрече.

В эпизоде с первым голом Данилы Юрова он слишком далеко выкатился с пятака и позволил нападающему бросить в дальний из правого круга. Спустя несколько минут Роман Канцеров с Денисом Зерновым разыграли эффектную комбинацию и последний поразил пустой угол. А за 52 секунды до сирены курьёзным голом отметился всё тот же Юров. После наброса Александра Петунина из-за ворот шайба попала молодому форварду в конёк. Далее Николаев фактически собственной клюшкой забросил её в сетку. Жамнов в ответ заменил вратаря и выпустил Андрея Кареева, который, забегая вперёд, своим шансом воспользовался.

К чести красно-белых, они не опустили руки и во втором отрезке активно пошли вперёд. Однако «Металлург» оборонялся в высшей степени грамотно: магнитогорцы спокойно откатились назад и не оставляли сопернику свободных зон. А самое главное — не позволяли нападающим пролезать на пятак. Хотя те довольно агрессивно пытались сделать это — судье даже пришлось выписать несколько удалений за небольшие потасовки.

Таким образом, москвичам явно не хватало «трафика» перед чужими воротами. Если броски и шли, то по открытому льду, и Илья Набоков с ними справлялся. О вратаре «рысей» следует сказать отдельно. Перед началом Кубка Гагарина многие сомневались, справится ли юный дебютант плей-офф с нагрузкой. И пока тот практически не совершает ошибок, а в двух матчах не пропустил совсем. Вот и в отчётном противостоянии он действовал надёжно, уверенно и чаще всего мёртвой хваткой забирал снаряд, не позволяя оппонентам добивать.

До поры не помогали москвичам даже удаления. Игра в большинстве явно не самая сильная их сторона. Зато хозяева отличились в неравных составах. На 35-й минуте Даниил Вовченко из левого круга мощно щёлкнул в створ без шансов для Кареева. Ситуацию для гостей усложнило ещё и то, что Герман Рубцов сломал клюшку и вынужден был обороняться без неё.

Зато незадолго до перерыва красно-белые неожиданно забили в меньшинстве. Роман Рукавишников выиграл вбрасывание, а Михаил Мальцев убежал на рандеву с Набоковым и распечатал его. Данный гол, безусловно, придал столичному коллективу уверенности.

И в заключительном отрезке он едва не совершил чудо-камбэк. Хотя «Металлург» регулярно убегал в опаснейшие контратаки и мог ставить точку. Чего стоят хотя бы два выхода один на один Никиты Михайлиса с Кареевым. Из обоих эпизодов победителем вышел последний.

Однако в непростой момент «Спартак» как раз выручило слабое большинство. Сначала Рубцов, воспользовавшись пасом Порядина, отправил шайбу межу щитков Набокову. Одновременно с этим Павел сбил Илью. Казалось, Разин возьмёт заброс на предмет атаки на голкипера, но тот не стал этого делать, а судьи решили, что столкновение произошло уже после того, как снаряд пересёк линию.

«Металлург» урок не выучил и вскоре опять остался в меньшинстве. Александр Петунин получил две минуты за подножку. Ведущее звено красно-белых мгновенно разыграло нехитрую комбинацию, и Порядин поразил пустой створ. Таким образом, москвичи остановились в шаге от невероятного камбэка.

Однако невольно помешал им Максим Цыплаков. Он и прежде агрессивно действовал на чужом пятаке, и на этот раз откровенно снёс Набокова. Арбитр решил проучить нарушителя и отправил его на скамейку. Магнитогорцы в отличие от оппонентов большинство не реализовали, но отличились буквально на его исходе. Создал гол Робин Пресс, который стянул на себя нескольких соперников и нашёл справа свободного Егора Коробкина. А тот хладнокровно поразил дальний.

У «Спартака» оставалось достаточно времени на спасение, но организовать финальный штурм толком не удалось. Не помогла и замена вратаря на шестого полевого. Сирена зафиксировала закономерную победу «Магнитки». Москвичам же вновь предстоит отыгрываться в родных стенах. Или же визави обеспечат себе путёвку в полуфинал.

Голы Герната и Прохоркина за секунды до сирены и сейвы Исаева

А вот «Локомотив» имел прекрасный шанс завершить серию с «Авангардом» в Ярославле. Подопечные Игоря Никитина позволили опонентам совершить камбэк в Омске, но всё равно вели в счёте — 3:2. Вместе с тем сами «ястребы» имели опыт побед на «Арене-2000 Локомотив» в нынешнем плей-офф и взяли здесь верх в овертайме третьей встречи.

Хозяева ожидаемо со стартового вбрасывания завладели инициативой и принялись атаковать. При этом по-настоящему опасных моментов создавалось немного — всё же хоккеисты прекрасно осознавали цену ошибки и стремились действовать максимально аккуратно.

Однако красно-зелёные, как и в предыдущих поединках серии, методично наращивали давление и при каждой удобной возможности доводили дело до броска. Только в первом отрезке их оказалось 13. До поры партнёров выручал Павел Хомченко, который смотрелся, как всегда, здорово. Например, справился с крайне неприятными щелчками Александра Полунина и Павла Красковского.

Омичи старались отвечать быстрыми контрвыпадами. Но чаще удавалось тревожить Даниила Исаева за счёт индивидуальных действий нападающих. Так, в одном из эпизодов Николай Прохоркин прорвался с правого края в центр и проверил вратаря на бдительность. Скорее «ястребы» ждали своего убойного большинства.

Однако в самом конце периода они неожиданно пропустили. Соперники выиграли вбрасывание, и Алексей Береглазов нашёл пасом на лицевой Максима Берёзкина. Тот в свою очередь выполнил прострел на свободного Мартина Герната. А словак могучим щелчком не оставил шансов Хомченко. Произошло это всего за две секунды до сирены. Когда же Максим Шалунов в самом начале второго отрезка увеличил преимущество железнодорожников, показалось, что исход встречи предрешён. Берёзкин продрался по лицевой и нашёл партнёра идеальной передачей.

«Авангард» произошедшее, напротив, раззадорило. Команда стала действовать совсем с другим настроением. Она смело пошла в атаку, забыв об обороне, и почти в каждом эпизоде доводила дело до бросков. Соперники явно немного расслабились и слишком сильно прижались к собственным воротам.

Очень быстро их за это наказал Игорь Мартынов. Гости соорудили отличную комбинацию, и молодой форвард после паса Прохоркина не промахнулся по пустым. Тут же стопроцентрую возможность упустили красно-зелёные. Полунин убежал на рандеву с Хомченко и даже обошёл его, но не попал в створ из убойной позиции. И едва ли не в следующей атаке омичи восстановили равновесие. На этот раз Владимир Ткачёв нашёл в левом круге Семёна Чистякова, а тот щёлкнул точно над плечом Исаева.

Ошарашенные ярославцы пытались прийти в себя и перевести игру в чужую зону, но у них мало что получалось. Вдобавок в концовке они совершили роковую ошибку. Каюмов получил две минуты за подножку. Более того, хозяева допустили нарушение численного состава и остались втроём. «Ястребы» прощать оппонентов не стали. Причём словно в назидание они также забили практически с сиреной. Прохоркин отправил шайбу в створ из правого круга за три секунды до конца.

Казалось, в заключительном отрезке «Локомотив» обязан прибавить, однако этого не произошло. А по возвращении из раздевалки он едва не пропустил опять. Сначала Исаев совершил двойной сейв после бросков Ивана Игумнова в большинстве, а затем парировал щелчок Ткачёва.

В равных составах железнодорожники завладели инициативой, но почти не создавали моменты. «Авангард» оборонялся в высшей степени грамотно. Он не позволял оппонентам спокойно проходить в чужую зону и навязывал высокий прессинг. При отборе же омичи, не мудрувствуя, выводили шайбу к синей линии.

Конечно, воротам Хомченко ярославцы в концовке угрожали, но Павел был начеку. Да и нерешаемых задач перед ним не ставили. Гости же создавали даже более интересные подходы. Так, Ткачёв и Юрчо убежали в контратаку два в одного, но Исаев в шпагате чудом отразил бросок словака в упор ловушкой. Не помог и уход со льда вратаря. Более того, один из «ястребов» щелчком со своей половины попал в штангу пустого створа.

После финальной сирены на Никитине буквально не было лица. Эмоции наставника можно понять, ведь его команда находилась в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина, однако позволила сопернику спастись. Теперь всё решится в седьмом матче серии в Омске 30 марта.