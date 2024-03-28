Разин — о победе над «Спартаком»: не ищем лёгких путей, надо нервы потратить

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Хорошее начало. Хорошо, что выиграли первый период. Реализовали моменты, хорошо действовали в средней зоне, хотя у соперника и было два стопроцентных момента. Повели 4:0, и, конечно… Сейчас вот с Алексеем (Жамновым. — RT) разговаривали… Не ищем мы лёгких путей, надо нервы потратить», — приводит слова Разина «Чемпионат».

По его словам, по ходу встречи его подопечные позволили себе расслабленность и пропустили ненужный гол в концовке второго периода, который позволил красно-белым размочить счёт в противостоянии.

Как отметил Разин, его команде есть над чем поработать в преддверии шестого матча, который пройдёт 30 марта в Москве.

В пятой встрече четвертьфинала Кубка Гагарина «Металлург» взял верх над «Спартаком» со счётом 5:3 и вышел вперёд в серии — 3-2.

Ранее наставник «Спартака» Алексей Жамнов ответил, чего не хватило его команде для победы над «Металлургом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ.