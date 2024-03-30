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«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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Ярославский «Локомотив» нанёс поражение «Авангарду» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе ярославцев отличились Артур Каюмов (17-я) и Максим Берёзкин (41-я).

Таким образом, итоговый результат серии с «Авангардом» стал 4-3 и железнодорожники вышли в полуфинал Кубка Гагарина. 

Ранее член Зала хоккейной славы в Торонто Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей — Андрея Василевского и Игоря Шестёркина — в топ-5 лучших действующих голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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