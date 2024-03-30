«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе ярославцев отличились Артур Каюмов (17-я) и Максим Берёзкин (41-я).
Таким образом, итоговый результат серии с «Авангардом» стал 4-3 и железнодорожники вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
Ранее член Зала хоккейной славы в Торонто Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей — Андрея Василевского и Игоря Шестёркина — в топ-5 лучших действующих голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).