RT в Telegram
Подпишись

Член Зала хоккейной славы включил двух российских вратарей в пятёрку лучших в НХЛ

Короткая ссылка
Член Зала хоккейной славы в Торонто Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей Андрея Василевского и Игоря Шестёркина в топ-5 лучших действующих голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Помимо двоих российских вратарей, в топ-5 составленного шведом рейтинга попали американец Тэтчер Демко, а такжде шведы Линус Улльмарк и Якоб Маркстрём. 

Ранее «Филадельфия» объявила о переходе российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить