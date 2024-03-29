Член Зала хоккейной славы включил двух российских вратарей в пятёрку лучших в НХЛ

Член Зала хоккейной славы в Торонто Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей Андрея Василевского и Игоря Шестёркина в топ-5 лучших действующих голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).