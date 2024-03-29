Член Зала хоккейной славы включил двух российских вратарей в пятёрку лучших в НХЛ
Член Зала хоккейной славы в Торонто Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей Андрея Василевского и Игоря Шестёркина в топ-5 лучших действующих голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Помимо двоих российских вратарей, в топ-5 составленного шведом рейтинга попали американец Тэтчер Демко, а такжде шведы Линус Улльмарк и Якоб Маркстрём.
Ранее «Филадельфия» объявила о переходе российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
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