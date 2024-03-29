Фетисов — о сезоне Федотова в ПХК ЦСКА: большие риски не оправдали себя
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«ЦСКА сильно рисковал, когда доверил судьбу сезона в руки Ивана, у которого долгое время не было игровой практики. Тем не менее по ходу сезона он стал набирать спортивную форму. Большие риски не оправдали себя», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».
28 марта стало известно, что ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В прошедшем сезоне он провёл за команду 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам.
Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА.
Ранее в НХЛ высказались о разрыве контракта Федотова с ЦСКА.