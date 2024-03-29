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КХЛ утвердила предельный срок завершения следующего сезона КХЛ

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) установил новый предельный срок завершения чемпионата, начиная со следующего сезона.
КХЛ утвердила предельный срок завершения следующего сезона КХЛ
  • РИА Новости

С сезона-2024/2025 чемпионат КХЛ должен завершаться не позднее 31 мая, в отличие от текущего сезона, который будет завершён не позднее 29 апреля.

«В связи с этими изменениями также были сокращены сроки предсезонных сборов и установлен запрет на их проведение в некоторые периоды», — говорится на официальном сайте лиги.

В нынешнем году межсезонье является переходным, в связи с чем под указанный запрет подпадает период начиная с 1 мая 2024 года.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что её хоккеисты играют в КХЛ. 

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