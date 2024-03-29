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Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что её хоккеисты играют в КХЛ

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Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что хоккеисты страны играют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Гашек раскритиковал правительство Словакии за то, что её хоккеисты играют в КХЛ
  • AP
  • © Petr David Josek

«Ваши законодатели, за которых голосовали граждане страны, с самого начала конфликта на Украине разрешают работать в стране, которая проводит спецоперацию», — цитирует Гашека Pravda.sk.

В феврале 2022 года бывший чешский хоккеист призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Лига не применяла никаких санкций к хоккеистам.

Ранее Гашек отреагировал на то, что российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский обошёл его по количеству побед в НХЛ.

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