Никитин: про «Локо» писали «бронепоезд», а в серии с «Авангардом» дрезина какая-то получалась
- РИА Новости
«Благодарю своих ребят, они справились с этим испытанием. Все про нас писали «бронепоезд»… а тут дрезина какая‑то получалась. Хорошо, что получилось его раскочегарить в концовке серии», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».
«Локомотив» победил в серии со счётом 4-3. В полуфинале плей-офф команда сыграет с «Трактором».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина.