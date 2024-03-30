Никитин: про «Локо» писали «бронепоезд», а в серии с «Авангардом» дрезина какая-то получалась

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».

«Благодарю своих ребят, они справились с этим испытанием. Все про нас писали «бронепоезд»… а тут дрезина какая‑то получалась. Хорошо, что получилось его раскочегарить в концовке серии», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

«Локомотив» победил в серии со счётом 4-3. В полуфинале плей-офф команда сыграет с «Трактором».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина.