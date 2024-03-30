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Никитин: про «Локо» писали «бронепоезд», а в серии с «Авангардом» дрезина какая-то получалась

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».
Никитин: про «Локо» писали «бронепоезд», а в серии с «Авангардом» дрезина какая-то получалась
  • РИА Новости

«Благодарю своих ребят, они справились с этим испытанием. Все про нас писали «бронепоезд»… а тут дрезина какая‑то получалась. Хорошо, что получилось его раскочегарить в концовке серии», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

«Локомотив» победил в серии со счётом 4-3. В полуфинале плей-офф команда сыграет с «Трактором».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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