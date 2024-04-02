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СКА оспорит в суде штраф, наложенный КХЛ на Медведева за критику судей

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Санкт-петербургский СКА опротестует штраф, наложенный Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на председателя совета директоров клуба Александра Медведева за заявление о судьях.
СКА оспорит в суде штраф, наложенный КХЛ на Медведева за критику судей
  • РИА Новости

«Клуб считает, что Медведев обозначил фактические ситуации, складывающиеся в целом в профессиональном спорте, приведя в качестве примера те виды спорта, к которым имеет непосредственное отношение», — говорится в заявлении клуба.

26 марта Медведев заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона. За это КХЛ оштрафовала СКА на 500 тыс. рублей.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Медведев раскритиковал решение КХЛ оштрафовать СКА за критику судейства.

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