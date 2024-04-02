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Никитин — о травме Фукале: со стороны Шалунова не было никакого умысла

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о травме вратаря «Трактора» Зака Фукале.

«Мне кажется, это игровой момент. Ну а что здесь сейчас рассуждать, случилось уже и случилось. По мне, это игровой момент, там не было никакого умысла со стороны Максима», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Во втором периоде матча «Трактор» — «Локомотив» Фукале был заменён на Сергея Мыльникова, который дебютировал в плей-офф КХЛ.

Канадец не смог продолжить встречу после столкновения с форвардом ярославского клуба Максимом Шалуновым.

Игра в Ярославле на «Арене-2000. Локомотив» завершилась со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тыс. рублей.

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