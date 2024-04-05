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Гол Иванова в овертайме и дубль Да Косты: «Локомотив» и «Автомобилист» выиграли вторые матчи в 1/2 финала Кубка Гагарина

«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина

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Борислав Головин
«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Металлургом» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Все три шайбы екатеринбуржцы забросили в большинстве, при этом вторую и третью — после удаления Максима Мухаметова за удар локтем в голову Сергею Широкову. Дубль в их составе оформил Стефан Да Коста. В свою очередь, «Локомотив» дожал «Трактор» и упрочил преимущество в серии. Ярославцы дважды выходили вперёд, но челябинцы находили в себе силы отыграться. В овертайме же всё решил бросок Георгия Иванова от синей линии.
Гол Иванова в овертайме и дубль Да Косты: «Локомотив» и «Автомобилист» выиграли вторые матчи в 1/2 финала Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Курьёзный гол Иванова и гнев Заварухина

В преддверии второго матча между «Локомотивом» и «Трактором» главная интрига заключалась в том, сумеет ли выйти на лёд Зак Фукале. В предыдущем он получил травму после столкновения с Максимом Шалуновым. В итоге чуда не произошло, и основной вратарь челябинцев не попал в заявку и наблюдал за происходящим с трибун.

А место на последнем рубеже занял Сергей Мыльников, в регулярке проведший всего 19 встреч и отражавший 91,3% бросков. День назад он вынужденно дебютировал в плей-офф, заменив коллегу во втором периоде, но пропустил трижды за 302 секунды. Забегая вперёд, в целом он справился со своей задачей, совершив 27 сейвов. А голы ярославцев остались не на его совести.

Причём Мыльникова распечатали уже на шестой минуте, когда Максим Берёзкин промчался по левому борту и с неудобной руки выполнил отличный пас на Артура Каюмова. Так ведущий нападающий команды набрал 11-е очко в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Ответ гостей оказался стремительным. Соперники неудачно вышли из обороны, потеряв шайбу за собственными воротами. Семён Дер-Аргучинцев подхватил её и тут же нашёл пасом Виталия Кравцова.

Во втором отрезке подопечные Игоря Никитина, как это обычно бывает, завладели подавляющей инициативой. Они проводили одну атаку за другой и увеличивали давление. Под таким прессингом оппоненты невольно совершали ошибки и хватали удаления. В одном из эпизодов они вовсе остались втроём. Сначала Григорий Дронов отправился на скамейку за удар коленом, а затем Владимир Жарков — за игру высоко поднятой клюшкой. Таким шансом красно-зелёные не воспользоваться не имели права. Мартин Гернат с близкой дистанции отправил снаряд между ног Мыльникову и отметился уже четвёртым голом в плей-офф.

Коллектив Алексея Заварухина, к его чести, не сдался и в заключительном периоде устроил штурм чужих ворот. Ярославцы достаточно спокойно оборонялись, но на 54-й минуте всё же пропустили. Причём в составе визави отличился Илья Карпухин, который прежде в Кубке Гагарина не забивал. Да и в регулярке в его активе всего шесть голов. Первый могучий щелчок с дальней дистанции принял на себя защитник, а вот второй пришёлся точно в цель.

Однако в дальнейшем «Локомотив» опять продемонстрировал характер, выиграв третий овертайм в плей-офф из четырёх. Решающая шайба получилась курьёзной. Георгий Иванов совершил наброс от синей линии, а Альберт Яруллин на пятаке случайно подправил снаряд в створ.

После финальной сирены Заварухин не скрывал эмоций и на вопрос о состоянии Фукале выдал гневную тираду в адрес Шалунова.

«Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. <…> Он присутствовал на льду, он всё это видел. Мы прекрасно это тоже видим. Игрок получает травму — ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений. <…> Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена», — заявил специалист.

В ответ Никитин отказался комментировать слова коллеги.

«Как во время поста — мясо не кушать. А зачем человеку желать гадости?» — отметил он.

Роковое удаление Мухаметова и мужество Воробьёва

«Металлург» тоже имел превосходный шанс одержать вторую победу подряд в домашних стенах над «Автомобилистом» и отправиться в Екатеринбург в отличном настроении. В свою очередь, соперникам кровь из носу необходимо было брать верх, чтобы не оказываться в крайне непростом положении. При этом Николай Заварухин после стартового противостояния пожаловался, что его подопечные выбыли из игрового ритма из-за десятидневной паузы.

Стартовый отрезок показал, что они постепенно набирают форму. Гости, вопреки ожиданиям, достаточно активно начали встречу и при любой удобной возможности смело шли вперёд. А на восьмой минуте вовсе удалось открыть счёт в большинстве. Никита Гребёнкин за чужими воротами ударил клюшкой Джесси Блэкера и с невозмутимым видом поехал в сторону. Легионер не сдержался и стянул с визави шлем. Оба получили по две минуты. А следом подножку сделал Валерий Орехов.

На то, чтобы отличиться в формате «четыре на три», екатеринбуржцам потребовалось меньше минуты. Стефан Да Коста спокойно подработал шайбу себе под бросок и с достаточно дальнего расстояния отправил её под «блин» Илье Набокову. С одной стороны, вратарь мог выручить. С другой, щелчок получился идеальным. Да и защитники не помешали французу.

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В ответ магнитогорцы устроили настоящий штурм владений Евгения Аликина. Они накатывали одну волну атаки за другой, постоянно угрожая воротам и пытаясь максимально активно действовать на пятаке. Но голкипер держался молодцом и только до перерыва совершил 11 сейвов. Чего стоит хотя бы эпизод, когда он шлемом отразил выстрел Орехова. Было и несколько других эффектных спасений. Порой Евгению везло. Например, Данила Юров, воспользовавшись прострелом Никиты Михайлиса, чудом не замкнул дальнюю штангу. Но в целом «Автомобилист» выдержал натиск соперников и незадолго до перерыва даже организовал несколько контрвыпадов.

Во втором периоде давление со стороны хозяев только возросло. Не успели хоккеисты вернуться на лёд, как упустили несколько стопроцентных моментов. А Никита Гребёнкин, замыкая дальнюю штангу, чудом угодил в стойку со считаных сантиметров. Продолжал выручать партнёров и Аликин, поймавший кураж. Но на 28-й минуте «Металлург» абсолютно закономерно восстановил равновесие. Денис Зернов, получив пас от Робина Пресса, несильным броском из левого круга отправил снаряд в сетку. Вратарю среагировать помешал небольшой рикошет.

Казалось, в дальнейшем у магнитогорцев всё будет складываться отлично и они скоро выйдут вперёд. Но сильно подвёл их Максим Мухаметов. В абсолютно не требующей того ситуации он ударил локтем в челюсть Сергею Широкову у борта. Опытнейший нападающий тут же рухнул на лёд. Судьи поначалу не обратили внимания на произошедшее, но потом принялись внимательно изучать повторы. В результате молодой форвард получил пять минут штрафа. Более того, тут же Егор Коробкин дал по лицу Денису Баранцеву и тоже оказался на грани удаления. Но арбитры решили, что нарушения не было.

Но гости прекрасно воспользовались и простым большинством. А главным героем стал Анатолий Голышев. Сначала он среагировал на отскок и отправил шайбу в сетку почти с пятака. Затем совершил рывок через половину площадки и из-за ворот отдал результативную передачу Да Косте. Так фаворит попал в крайне затруднительное положение.

В заключительной 20-минутке хозяева вполне могли спастись. Да и соперники дарили им шансы, допуская ненужные удаления. Например, вице-капитан Никита Трямкин дважды отправился на скамейку штрафников. Но подопечные Андрея Разина безобразно использовали большинство и так и не сумели его реализовать.

«Автомобилист» оборонялся по традиции мужественно и самоотверженно. Наглядная статистика: он заблокировал суммарно 27 чужих бросков, тогда как оппоненты — всего десять. А одним из лучших по данному показателю стал Кирилл Воробьёв. Однажды шайба даже прилетела ему в голову, хотя хоккеист и так играл в защитной маске из-за повреждения. Более того, он быстрее всех в истории КХЛ заблокировал 50 щелчков в плей-офф. Иногда екатеринбуржцы сами организовывали опасные контратаки. Например, Данил Романцев убежал на рандеву с Ильёй Набоковым в меньшинстве, но не попал в створ.

На 52-й минуте Дмитрий Силантьев всё же сократил отставание после потрясающего паса Макара Хабарова. А реальная возможность отыграться появилась у команды, когда Семён Кизимов окатил вратаря снежной крошкой и получил за это две минуты. Магнитогорцы даже убрали вратаря, но всё равно не сумели забить. А полностью снял все вопросы об исходе противостояния Романцев, который совершил отбор в центре площадки и отправил снаряд в пустой створ.

Таким образом, «Автомобилист» сравнял счёт в серии, трижды отличившись в большинстве, и отправляется домой в отличном настроении.

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