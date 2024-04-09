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Камбэк на века: «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Металлурга» в полуфинале Кубка Гагарина

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Сергей Стариков
«Автомобилист» на своём льду одержал волевую победу над «Металлургом» в четвёртом матче и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. В первые восемь минут стартового периода подопечные Николая Заварухина пропустили трижды, но не сдались. Ещё до перерыва они сумели сократить отставание до минимального благодаря голам Стефана Да Косты и Семёна Кизимова, а в концовке второго отрезка Анатолий Голышев восстановил паритет. Победу же своей команде принёс отличившийся за 7,5 секунды до финальной сирены Степан Хрипунов, а спустя несколько мгновений точку поставил всё тот же Голышев, поразивший пустой створ.
Камбэк на века: «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Металлурга» в полуфинале Кубка Гагарина
  • Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста
  • РИА Новости
  • © Алексей Колчин

После второго поражения в полуфинальной серии Кубка Гагарина Николай Заварухин пошёл на отчаянные меры. В основу «Автомобилиста» вернулись Кёртис Валк и Денис Баранцев, но главной новостью стал перевод в запас Евгения Аликина, казавшегося непререкаемым первым номером екатеринбуржцев как в нынешнем регулярном чемпионате, так и плей-офф. Место в рамке занял Владимир Галкин, до настоящего момента лишь трижды выходивший на лёд в турнире. И первые минуты продемонстрировали, что этот ход не дал желаемого результата.

Уже на 138-й секунде «Автомобилист» слишком увлёкся атакой и не уследил за рывком Никиты Гребёнкина. Тот откликнулся на шикарную передачу Игоря Гераськина, вырвался один на один с Галкиным и легко разобрался с вратарём. А менее трёх минут спустя Владимир пропустил и во второй раз, после чего отправился на скамейку запасных. Александр Петунин подставил клюшку под дальний выстрел Робина Пресса и подправил ужасную статистику «Металлурга» в большинстве. В преддверии этой встречи магнитогорцы делили звание худшей команды по реализации лишнего, используя лишь 7,1% шансов.

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Хозяева явно пребывали в состоянии грогги, а на восьмой минуте позволили забить и в третий раз — мини-шедевр сотворил Данила Юров. Нападающий оказался за воротами, но не растерялся и с отрицательного угла бросил аккурат в спину Аликина, откуда шайба и залетела в сетку. Казалось, эта неудача окончательно сломит екатеринбуржцев, однако всё сложилось с точностью до наоборот. Подопечные Заварухина внезапно раскрепостились и уже спустя 60 секунд отквитали один гол: Илью Набокова застал врасплох Стефан Да Коста. А в самой концовке Семён Кизимов сократил отставание до минимального. Завершился же один из самых безбашенных периодов розыгрыша Кубка Гагарина парой потасовок, вылившихся в удаление сразу пятерых хоккеистов.

В преддверии второго отрезка психологическое преимущество явно было на стороне «Автомобилиста». Те не только сумели не пасть духом после кошмарной восьмиминутки, но плотно завладели инициативой и практически восстановили паритет. На последних секундах первого периода Брукс Мэйсек угодил в перекладину, а уже после перерыва имел ещё один шанс забить в большинстве — его размашистый щелчок в касание прошёл чуть мимо девятки.

Но, как это часто бывает, за невероятно ярким и богатым на голы и события отрезком последовало затишье. И не сказать, чтобы коллективы резко сбавили обороты и сместили акцент в сторону обороны, просто Аликин и Набоков стояли стеной. Возможности отличиться имели и те и другие, но то испытывали проблемы на завершающей стадии, то выше всяких похвал действовали голкиперы. Так, Евгений выручил после броска прорвавшегося в чужую зону Юрова, а Илья сначала разобрался с Анатолием Голышевым в очной дуэли, а потом не дал Кизимову оформить дубль.

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Однако, когда игра, казалось бы, подуспокоилась, «Автомобилист» нанёс очередной разящий удар. Если сольный прорыв Да Косты к чужим воротам удалось остановить, то помешать поддержавшему атаку вторым темпом Голышеву — нет. Тот из крайне неудобного положения исхитрился бросить в дальний верхний угол и оставил не у дел Набокова. И укрепился на втором месте в списке лучших снайперов Кубка Гагарина. На счету Анатолия семь точных попаданий, у Рида Буше — на два больше.

Таким образом, «Металлург» пропустил три раза подряд и позволил «Автомобилисту» сотворить феноменальный камбэк, но словно и не подал виду. Магнитогорцы больше атаковали и по ходу предыдущих отрезков, и в третьем не стали изменять себе. По истечении первой половины периода они в четыре раза больше беспокоили Аликина и лишь на несколько минут немного дали слабину. Екатеринбуржцы ненадолго сумели отвести игру от своих ворот, а Мэйсек и Трямкин имели неплохие шансы довершить камбэк, но не преуспели.

Казалось, овертайма не избежать, но в самой концовке Гераськин совершил грубейшую ошибку и спровоцировал контратаку на собственные ворота. Мэйсек не стал жадничать и нашёл на дальней штанге Степана Хрипунова, а тот в четвёртый раз огорчил Набокова — за 7,5 секунды до финальной сирены. Вторая шайба Голышева (на этот раз — в пустые ворота) лишь подвела окончательный итог. «Автомобилист» совершил невероятный камбэк и одержал волевую победу со счётом 5:3. А также выровнял положение в серии — 2-2.

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