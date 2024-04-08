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Воробьёв считает, что «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина

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Бывший главный тренер «Локомотива» Пётр Воробьёв назвал ярославскую команду главным претендентом на победу в Кубке Гагарина — 2024.
Воробьёв считает, что «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

«Сейчас «Локомотив» — главный претендент на победу. Во многих знаковых турнирах побеждает команда, хорошо играющая от обороны. «Локомотив» умеет грамотно играть от обороны», — цитирует Воробьёва «Матч ТВ».

В полуфинальной серии команда разгромно одержала победу над челябинским «Трактором» — 4-0.

Таким образом, «Локо» впервые за 15 лет сыграет в решающей серии. В сезоне-2008/09 ярославцы в финале уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.

Ранее Вячеслав Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина.

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