Воробьёв считает, что «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина
- РИА Новости
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«Сейчас «Локомотив» — главный претендент на победу. Во многих знаковых турнирах побеждает команда, хорошо играющая от обороны. «Локомотив» умеет грамотно играть от обороны», — цитирует Воробьёва «Матч ТВ».
В полуфинальной серии команда разгромно одержала победу над челябинским «Трактором» — 4-0.
Таким образом, «Локо» впервые за 15 лет сыграет в решающей серии. В сезоне-2008/09 ярославцы в финале уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.
Ранее Вячеслав Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина.