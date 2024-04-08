Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков прокомментировал выход «Локомотива» в финал плей-офф КХЛ.

«Могу только пожелать моим землякам хорошего отдыха, команде «Локомотив» — удачи в финале! Зрителям — интересного зрелища в финальной серии плей-офф!» — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

В полуфинальной серии команда разгромно одержала победу над челябинским «Трактором» — 4-0.

Таким образом, «Локо» впервые за 15 лет сыграет в решающей серии. В сезоне-2008/09 «Локомотив» в финале уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4. Это второй выход команды в финал.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина.