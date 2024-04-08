Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина
- РИА Новости
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«Слова благодарности сопернику. Прошли определённую проверку. Болельщики, которые были с нами и дома, и здесь, поддерживая нас. Хочу поздравить парней, сделали хороший шаг, готовимся дальше», — цитирует Никитина «Чемпионат».
В полуфинальной серии команда одержала победу над челябинским «Трактором» со счётом 4-0. «Локомотив» стал первым клубом, вышедшим в финал Кубка Гагарина — 2024.
Ранее «Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.