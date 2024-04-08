Главный тренер «Локомотива» прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Гагарина — 2024.

«Слова благодарности сопернику. Прошли определённую проверку. Болельщики, которые были с нами и дома, и здесь, поддерживая нас. Хочу поздравить парней, сделали хороший шаг, готовимся дальше», — цитирует Никитина «Чемпионат».

В полуфинальной серии команда одержала победу над челябинским «Трактором» со счётом 4-0. «Локомотив» стал первым клубом, вышедшим в финал Кубка Гагарина — 2024.

Ранее «Металлург» победил «Автомобилист» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.